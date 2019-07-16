Как лечили в «Кремлёвке». История болезни маршала Жукова

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» рассказывает о сенсационной находке в архиве управделами президента — истории болезни Георгия Жукова.

В 1968 г. «маршал победы» одержал победу над тяжелейшим недугом — инсультом. Помог ему в этом Евгений Чазов, впервые применив совершенно новый способ лечения этой болезни. Ему удалось растворить тромб, который закупоривал артерию, питающую мозг кровью. Такой метод терапии называется тромболизисом. Особую важность этому событию придаёт тот факт, что только 30 лет спустя тромболизис стал стандартом лечения ишемических инсультов и инфарктов. И по сей день он является самым эффективным методом терапии ишемических инсультов и инфарктов, его применяют в самых современных центрах. Чтобы лечение было эффективным, нужно успеть начать введение препаратов в так называемое терапевтическое окно — 4–4,5 часа после начала приступа. А тогда, в 1968 г., это было абсолютным новшеством. И вот теперь обнаружены документы, подтверждающие факт такого лечения.

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Расклад сил на кардиологическом фронте

Историю болезни в архиве Управления делами президента обнаружил Никита Ломакин, руководитель отделения неотложной кардиологии и кардиореанимации ЦКБ, главный кардиолог Управделами Президента РФ.





Евгений Чазов. Фото: АиФ / Эдуард Кудрявицкий

«В этом году исполняется 90 лет выдающемуся кардиологу Евгению Ивановичу Чазову, и мы решили провести юбилейную научную конференцию, посвящённую ему, — рассказывает он. — Ведь в советское время он был не только министром здравоохранения и директором Кардиологического научного центра, но ещё и возглавлял Четвёртое главное медицинское управление, в которое входила и так называемая Кремлёвская больница (ЦКБ Управления делами Президента РФ). У нас рассказывали историю о том, что благодаря совершенно новому методу лечения Чазов спас в 1968 г. маршала Жукова от инсульта. Но никаких документальных подтверждений этому не было. Мы решили изучить исторические документы, связанные с этим. И реальность оказалась фантастичнее этой истории.

В 1950–1960-е гг. между СССР и США шла не только гонка вооружений. Соревнования были по всем направлениям, в т. ч. и в медицине. На кардиологическом фронте это проявлялось в создании препарата для растворения тромбов при инфарктах и инсультах. Эти болезни уже в те годы были главной причиной смерти, и эффективных методов лечения не существовало. Победа над ними имела стратегическое значение. Наши и американские учёные параллельно разрабатывали препарат, используя в качестве его основы плазминоген. Это естественный белок крови, играющий большую роль в растворении тромбов — фибринолизе. Интересно, что подходы к созданию препарата у нас и в США были разные, но лекарства получили одинаковое название — фибринолизин. Как потом оказалось, у нашего препарата были явные преимущества.





Профессор Галина Андреенко и молодой врач Евгений Чазов изучают фибринолизин. Фото: из личного архива Евгения Чазова

Отечественным фибринолизином занимались Чазов и профессор Галина Васильевна Андреенко, всю жизнь изучавшая проблемы свёртываемости крови на биофаке МГУ. Она отвечала за разработку и создание фибринолизина, он — за его испытания и внедрение в клинику. Но Чазов — совершенный гений, старался вникать во все детали и участвовать во всём».

Рассказывают даже, что он старался принимать участие в синтезе фибринолизина. Учитывая его характер, это кажется возможным. Но вот точно известно, что перед тем, как назначать фибринолизин пациентам, он ввёл его себе сам. Это очень смелое и потенциально опасное решение, ведь в США были большие проблемы с фибринолизином, и из-за побочных эффектов от него даже отказывались. И только когда Чазов понял, что препарат безопасен, он разрешил использовать его у больных.

Дело № 1415. История болезни маршала

«Мировой приоритет у Чазова был в разработке нового способа лечения фибринолизином инфаркта миокарда, — продолжает Ломакин. — В 1976 г. он впервые с помощью катетера ввёл препарат непосредственно в сосуд, закупоренный тромбом. Это гораздо эффективнее и безопаснее.

Считалось, что при инсультах первыми стали эффективно использовать фибринолизин американцы. Но дело № 1415 — так называется история болезни Г. К. Жукова, заведённая 17 января 1968 г. в Четвёртом главном управлении при Минздраве СССР, обнаруженное нами, всё меняет. В документе подробно описано, как инсульт у маршала лечили с помощью тромболизиса. Сначала ему вводили фибринолизин, потом добавили гепарин и антагонист витамина К. Все эти препараты направлены на растворение тромба и снижение свёртываемости крови. Тогда такая тройная терапия была применена в мире впервые. И только в 2000-е гг. она вошла в общепринятые стандарты лечения ишемических инсультов».

Как Чазову удалось опередить время? Ведь тогда это было абсолютное новаторство, всё это делалось на свой страх и риск. И применить новый метод лечения нужно было у одного из самых легендарных людей в нашей истории, состояние которого было угрожающим. Представляете, какой это груз ответственности?

Был собран консилиум, в котором участвовали Б. В. Петровский, А. А. Вишневский, Е. В. Шмидт, Р. А. Ткачёв, Е. И. Чазов, П. Н. Юренев и ряд других известных медиков. Вот их заключение: «Учитывая нарастание стенозирующего процесса с возможным тромбозом, прогноз остаётся очень серьёзным. Назначено лечение фибринолизином и антикоагулянтами прямого действия, сердечно-сосудистыми и гипотензивными средствами». Понимая всю ответственность, они приняли феноменальное решение, которое спасло жизнь «маршалу победы». После этого он жил ещё больше шести лет. А двигателем этого решения, видимо, был именно Чазов, поскольку непосредственно фибринолизином занимался он сам. И коллеги доверяли ему как врачу и как учёному.