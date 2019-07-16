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Меньше процента. Рост ВВП по итогам полугодия оказался очень скромным

17.07.2019 17:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Меньше процента. Рост ВВП по итогам полугодия оказался очень скромным

фото: b-g.by

Белстат провел первую оценку валового внутреннего продукта за первое полугодие 2019 г. Пока результат хуже даже самых пессимистичных прогнозов.

Как сообщает ведомство, объем ВВП в текущих ценах составил 60,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

Напомним, что правительство ожидает роста ВВП страны по итогам года на уровне 4%. Бюджет сформирован исходя из консервативного сценария роста экономики на уровне 2,1%.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Беларуси до 2%.  Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Беларуси в 2019 году может вырасти на 2,2%. МВФ ожидает более низкого результата – 1,9%. Еще более скромным был прогноз Евразийского банка развития: по мнению его экспертов, в среднесрочном периоде при отсутствии дополнительного стимулирования ВВП Беларуси будет увеличиваться на 1,5–2% ежегодно.

 
 
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Белстат провел первую оценку валового внутреннего продукта за первое полугодие 2019 г. Пока результат хуже даже самых пессимистичных прогнозов.
 
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