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Илон Маск ищет добровольцев для испытаний устройства по "чтению мыслей"

17.07.2019 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам, объявила о наборе добровольцев для испытаний устройства по "чтению мыслей".

В ходе презентации своей новой разработки  Маск показал новое устройство, которое создавалось в течение двух лет. Оно представляет собой гибкие 4-6 миллиметровые "нити", которые можно поместить в мозг, чтобы передавать большие объемы данных.

По словам Маска, с помощью этой технологии парализованные люди смогут управлять компьютерами или телефонами. Устройства, которые сегодня решают эту задачу, требуют серьезной операции и сверления черепа. Отличие разработки Neuralink в том, что она менее инвазивна, а значит, менее травматична для пациента. Устройство в мозг будет вживлять робот-хирург, а впоследствии для этого хотят использовать лазеры.

Маск добавил, что устройство уже опробовали на обезьянах, которые с его помощью смогли управлять компьютером. Однако на презентации подробно не объяснили, как проводились испытания.

 
 
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Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам, объявила о наборе добровольцев для...
 
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