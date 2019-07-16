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Илон Маск ищет добровольцев для испытаний устройства по "чтению мыслей"
Источник материала: Интерфакс
Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам, объявила о наборе добровольцев для испытаний устройства по "чтению мыслей".
В ходе
По словам Маска, с помощью этой технологии парализованные люди смогут управлять компьютерами или телефонами. Устройства, которые сегодня решают эту задачу, требуют серьезной операции и сверления черепа. Отличие разработки Neuralink в том, что она менее инвазивна, а значит, менее травматична для пациента. Устройство в мозг будет вживлять робот-хирург, а впоследствии для этого хотят использовать лазеры.
Маск добавил, что устройство уже опробовали на обезьянах, которые с его помощью смогли управлять компьютером. Однако на презентации подробно не объяснили, как проводились испытания.
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Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам, объявила о наборе добровольцев для...
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