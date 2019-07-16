ВЭБ.РФ и Банк БелВЭБ будут частично финансировать экспорт БЕЛАЗа в третьи страны

Источник материала: Интерфакс

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", ОАО "БЕЛАЗ" (управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ") и ОАО "Банк БелВЭБ" заключили соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны, сказано в сообщении белорусского банка.

В соответствии с соглашением, общая сумма финансирования экспортных поставок БЕЛАЗа составляет $50 млн.

Банк БелВЭБ выступает банком агентом и совместно с БЕЛАЗом составляет перечень экспортных контрактов, которые могут быть профинансированы в рамках реализации проектов по поставкам продукции в третьи страны. Речь идет о поставке большегрузной спецтехники (карьерные самосвалы, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ, металлургических предприятий), которую производит ОАО "БЕЛАЗ".

"Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны", – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Банк "БелВЭБ" - универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области международных расчетов, валютных операций и обслуживания внешнеэкономической деятельности Беларуси. Главным его акционером является госкорпорация "ВЭБ.РФ" (97,52% акций).

"БелАЗ" (принадлежит государству) - производитель тяжелой техники грузоподъемностью от 30 до 360 тонн. На долю предприятия приходится до 30% объемов производства карьерных самосвалов в мире.

В 2018 году было выпущено 802 карьерных самосвала особо большой грузоподъемности (рост на 29%). Экспорт предприятия в 2018 году вырос на 30,3% до рекордных $990,8 млн. Продукция предприятия поставлялась в 32 страны мира, при этом основная доля экспорта пришлась на Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Поставки "БелАЗа" в Россию в прошлом году выросли на 26,4%.