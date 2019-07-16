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В Беларуси темпы роста промпроизводства приблизились к нулю в первом полугодии

17.07.2019 16:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Темп прироста объемов промышленного производства в Беларуси по итогам января-июня продолжил замедляться и приблизился к нулю с положительной динамикой 0,1%, свидетельствуют данные Белстата.

Как сообщалось, на фоне сокращения в апреле-мае объемов нефтепереработки из-за нефтяного форс-мажора динамика роста промпроизводства резко снизилась по итогам января-мая и составила 0,3% против 1,2% в январе-апреле 2019 года.

По данным Белстата, в номинальном выражении объем производства промышленной продукции в Беларуси в январе-июне 2019 года составил Br55,6 млрд.

В структуре видов экономической деятельности наиболее заметное замедление темпов прироста по итогам полугодия отмечено в обрабатывающей промышленности - до 0,2% (в январе-мае 0,6%, в январе-апреле прирост 1,8%) и в горнодобывающей промышленности - 1,1% (1,2% и 3,3% соответственно). В водоснабжении, сборе и обработке отходов темп роста практически не изменился и составил в январе-июне 1,2% (1,3% в январе-мае). В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства сократился на 1,4% (в январе-мае сокращение на 1,6%).

Как сообщалось, в мае белорусские НПЗ вынуждены были резко сократить объемы переработки нефти из-за поступления в конце апреля некачественного сырья из РФ. В июне сохранялась недозагрузка производственных мощностей "Нафтана". Негативное влияние также испытали смежные с нефтепереработкой отрасли, в частности, нефтехимия.

В 2018 году объем производства промышленной продукции в Беларуси был равен Br110,1 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 5,7%.

В соответствии с целевым прогнозом правительства, прирост промпроизводства в 2019 году запланирован на уровне 4,3%. По итогам первого полугодия прирост промпроизводства в целом должен составить 2,8%, в обрабатывающей промышленности - 2,9%.

 
 
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Темп прироста объемов промышленного производства в Беларуси по итогам января-июня продолжил замедляться и приблизился к нулю с положительной динамикой 0,1%,...
 
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