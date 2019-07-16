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Минфин Беларуси разместил на внутреннем рынке гособлигации на 51,5 млн евро

17.07.2019 15:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси во вторник разместило в ходе биржевого аукциона процентные гособлигации на 51,5 млн евро из выпуска №262 на 100 млн евро, сказано в сообщении ведомства.

Ставка дохода по облигациям в ходе аукциона установлена на уровне 3,79% годовых. В Минфине сообщили, что к аукциону было допущено 59 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 2,98% до 5% годовых на общую сумму 137,8 млн евро. По результатам аукциона удовлетворено 33 заявки на 51 млн 499 тыс. евро.

Срок обращения облигаций составляет 2407 дней, дата погашения облигаций – 16 февраля 2026 года.

Доразмещение выпуска в сумме 48,5 млн евро пройдет с 18 июля по 20 декабря 2019 года в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи без проведения аукциона.

Как сообщалось, Минфин пересмотрел планы выхода на внутренний рынок с облигациями, номинированными в иностранной валюте. По данным ведомства, в первом полугодии были размещены госбумаги на $500 млн при утвержденном законом о бюджете планом $370 млн.

 
 
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Министерство финансов Беларуси во вторник разместило в ходе биржевого аукциона процентные гособлигации на 51,5 млн евро из выпуска №262 на 100 млн евро, сказано в...
 
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