ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

17.07.2019 15:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам.

По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба.

Лидеры двух стран проведут на Валааме неформальную встречу.

Рабочий визит Лукашенко в Россию рассчитан на 17-18 июля. В четверг в Санкт-Петербурге лидеры примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, а также проведут двусторонние переговоры.

Впервые Лукашенко сообщил о намерении посетить Валаам на встрече в июне в Минске с премьер-министров РФ Дмитрием Медведевым. Президент Беларуси тогда сказал, что посетит монастырь вместе с Путиным перед форумом регионов. "Когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним (Путиным) поедем на Валаам молиться и там дополнительно обсудим (вопросы)", - сообщил Лукашенко.

В пресс-службе президента Беларуси накануне сообщили, что лидеры в ходе поездки на остров также проведут неформальную встречу.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка на Валаам - ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на минувшей неделе.

Путин регулярно посещает монастырь, приезжал он на Валаам и в прошлом, и позапрошлом году в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия). Монастырь на Валааме был основан в XIV веке, сейчас он насчитывает более 200 насельников и остается не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам. По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубок Дэвиса. Владимир Игнатик сыграет за команду Беларуси в матче против сборной Португалии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика