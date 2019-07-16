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Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов вузов в 2019 году? Репортаж из БГУИР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские вузы
Какие специальности наиболее востребованы и наблюдается ли ажиотаж в приемных комиссиях? О том, что происходит в этот день в стенах БГУИР, расскажет наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетные места. Конкурс сложился практически на всех специальностях, сообщили в программе...
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