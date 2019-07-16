ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют

17.07.2019 17:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Проходят годы, а некоторые люди совсем не меняются внешне, выглядят молодо и свежо. Астрологи выделили 6 знаков Зодиака, которым не страшно время. 

1. Водолей 

Водолеям отлично удается сохранять молодость, от них всегда веет юностью и свежестью, а глаза их сияют так, будто им 20. Кроме того, с представителями этого знака всегда комфортно общаться, несмотря на их возраст. Посмотрите на Дженнифер Энистон, разве ей можно дать 50?  

Дженнифер Энистон – 50. Показываем, как менялась самая привлекательная актриса Голливуда  

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют
Фото: instagram.com/jenniferanistononline

2. Близнецы   

Близнецам помогают сохранять молодость быстрый ум и активность. Они очень позитивны, поэтому если на их лице и появляются морщинки, то только от смеха. Кстати, Джонни Депп – Близнецы, а выглядит актер гораздо моложе, чем на 56 лет. Хотели бы вы посмотреть, как он будет выглядеть через 20 лет? У нас есть фото – смотрите здесь.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют

Фото: instagram.com/johnnydeppofficial

3. Козерог

Козероги не любят долго сидеть на месте, им нравится движение, поэтому они всегда выбирают активные виды спорта. Это им и помогает оставаться бодрыми и позитивными, Козерогам некогда стареть. Джареду Лето – 47, а выглядит он на 30.

Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют
Фото: instagram.com/jaredleto

4. Дева

Девы любят порядок во всем, конечно, это касается и образа жизни. Правильное питание, отсутствие вредных привычек и спорт помогают представителям этого знака выглядеть гораздо моложе. Киану Ривзу 54 года, а вы бы сколько дали?

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют
Фото: instagram.com/keanu_reeves_demons

5. Лев

Львы уверены в себе, это не могут не заметить окружающие. Уверенность во внешности Львам дает тщательный уход. Представители этого знака не скромничают и любят получать комплименты, это их очень радует и подталкивает еще больше заниматься своей внешностью. Дженнифер Лопес в этом году исполнится 50, но по внешнему виду об этом никто не догадается.

Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес поделилась в Instagram необычным фото

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют
Фото: instagram.com/jlo

6. Весы

Весы любят красоту, обладают утонченным вкусом. Представители этого знака выглядят неброско, но ухоженно. Кроме того, они хорошо умеют скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Монике Беллуччи 54 года. Так и хочется сказать: не верю! 

Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют
Фото:instagram.com/monicabellucciofficiel

Люди в материале: Дженнифер Энистон, Джонни Депп, Джаред Лето, Киану Ривз, Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проходят годы, а некоторые люди совсем не меняются внешне, выглядят молодо и свежо. Астрологи выделили 6 знаков Зодиака, которым не страшно время.  1. Водолей  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как лечили в «Кремлёвке». История болезни маршала Жукова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика