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Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют
Источник материала: СТВ
Проходят годы, а некоторые люди совсем не меняются внешне, выглядят молодо и свежо. Астрологи выделили 6 знаков Зодиака, которым не страшно время.
1. Водолей
Водолеям отлично удается сохранять молодость, от них всегда веет юностью и свежестью, а глаза их сияют так, будто им 20. Кроме того, с представителями этого знака всегда комфортно общаться, несмотря на их возраст. Посмотрите на Дженнифер Энистон, разве ей можно дать 50?
2. Близнецы
Близнецам помогают сохранять молодость быстрый ум и активность. Они очень позитивны, поэтому если на их лице и появляются морщинки, то только от смеха. Кстати, Джонни Депп – Близнецы, а выглядит актер гораздо моложе, чем на 56 лет. Хотели бы вы посмотреть, как он будет выглядеть через 20 лет? У нас есть фото –
3. Козерог
Козероги не любят долго сидеть на месте, им нравится движение, поэтому они всегда выбирают активные виды спорта. Это им и помогает оставаться бодрыми и позитивными, Козерогам некогда стареть. Джареду Лето – 47, а выглядит он на 30.
4. Дева
Девы любят порядок во всем, конечно, это касается и образа жизни. Правильное питание, отсутствие вредных привычек и спорт помогают представителям этого знака выглядеть гораздо моложе. Киану Ривзу 54 года, а вы бы сколько дали?
5. Лев
Львы уверены в себе, это не могут не заметить окружающие. Уверенность во внешности Львам дает тщательный уход. Представители этого знака не скромничают и любят получать комплименты, это их очень радует и подталкивает еще больше заниматься своей внешностью. Дженнифер Лопес в этом году исполнится 50, но по внешнему виду об этом никто не догадается.
6. Весы
Весы любят красоту, обладают утонченным вкусом. Представители этого знака выглядят неброско, но ухоженно. Кроме того, они хорошо умеют скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Монике Беллуччи 54 года. Так и хочется сказать: не верю!
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Проходят годы, а некоторые люди совсем не меняются внешне, выглядят молодо и свежо. Астрологи выделили 6 знаков Зодиака, которым не страшно время. 1. Водолей ...
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