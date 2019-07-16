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В Воложине 21-летняя женщина подозревается в убийстве соседской собаки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Воложине в ночь на 13 мая местная жительница пришла к дому соседки и ударила её собаку ножом.
Как
Предполагается, что причиной произошедшего является обида, возникшая после недавнего словесного конфликта между хозяйкой погибшего животного и подозреваемой. Фигурантка отпущена под обязательство о явке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 УК РБ.
Расследование продолжается.
Примерно полгода назад Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку.
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Новости Беларуси. В Воложине в ночь на 13 мая местная жительница пришла к дому соседки и ударила её собаку ножом. Как сообщает Следственный комитет, 21-летняя женщина...
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