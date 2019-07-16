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В Воложине 21-летняя женщина подозревается в убийстве соседской собаки

17.07.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Воложине в ночь на 13 мая местная жительница пришла к дому соседки и ударила её собаку ножом.

Как сообщает Следственный комитет, 21-летняя женщина умышленно ранила животное, которое находилось во дворе на привязи. Ранение оказалось смертельным. Когда утром хозяйка обнаружила тело своего питомца, она вызвала милиционеров.

Предполагается, что причиной произошедшего является обида, возникшая после недавнего словесного конфликта между хозяйкой погибшего животного и подозреваемой. Фигурантка отпущена под обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 УК РБ.

Расследование продолжается.

Примерно полгода назад Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку.

Причиной случившегося стала месть за задушенную курицу – здесь подробности.

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Новости Беларуси. В Воложине в ночь на 13 мая местная жительница пришла к дому соседки и ударила её собаку ножом. Как сообщает Следственный комитет, 21-летняя женщина...
 
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Mlife
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Единство
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