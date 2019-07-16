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Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России

17.07.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество способно ускорить рост взаимного товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение сегодня, 17 июля, было озвучено на VI Форуме регионов. Его в эти дни принимает Санкт-Петербург.

Из года в год межрегиональные связи крепнут, сотрудничество становится более масштабным и результативным. Конечно, роль в этом играют и переговорные площадки – такие, как проходящий форум. На профильных секциях участники обсудили создание общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты. Также стороны отметили важность развития кооперации машиностроительных предприятий двух стран.

Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
Яркий пример, который характеризует такие взаимоотношения, – это БелАЗ. Порядка 50 % уже сегодня доля российского сырья, комплектующих в составе БелАЗа, но мы не останавливаемся. Силовые установки, двигатели разработали для 240-тонного, он приступает к испытаниям в Российской Федерации, совместно с российским производителем.

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России

Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России

Предприятия Минпрома на VI Форуме регионов намерены заключить контракты на поставку техники, станков и лифтов. Кстати, сегодня портфель коммерческих соглашений уже начал наполняться: на заседании советов делового сотрудничества подписано более десятка документов.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

Отметим, сейчас контакты с регионами Беларуси наладили 80 субъектов России. Каждый год партнеров связывают новые совместные проекты, расширяется производственная кооперация. Конечно же, для такого продуктивного диалога многое делают и главы двух государств. 18 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин, по традиции, примут участие в пленарном заседании. Оно станет своеобразной кульминацией форума.

Люди в материале: Павел Утюпин
 
 
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Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество способно ускорить рост взаимного товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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