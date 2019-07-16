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Опубликована фотография «машины» на поверхности Марса

17.07.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Космическое агентство NASA опубликовало изображение марсохода Curiosit (Любопытство) на поверхности красной планеты.

Как сообщается на сайте NASA, снимок был сделан 31 мая орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фотография была частью эксперимента – проверялась возможность аппаратуры делать снимки высокого разрешения.

Опубликована фотография «машины» на поверхности Марса
Фото: NASA / JPL-Caltech

Марсоход приземлился на красной планете 5 августа 2012 года. Машина помогает учёным изучать образцы горных пород.

Недавно мы опубликовали ещё несколько космических снимков. В ночь на 17 июля в разных уголках Земли можно было наблюдать «кровавую луну».

Посмотреть на фотографии спутника нашей планеты можно здесь.  

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Новости США. Космическое агентство NASA опубликовало изображение марсохода Curiosit (Любопытство) на поверхности красной планеты. Как сообщается на сайте NASA, снимок был...
 
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