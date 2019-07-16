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Опубликована фотография «машины» на поверхности Марса
Источник материала: СТВ
Новости США. Космическое агентство NASA опубликовало изображение марсохода Curiosit (Любопытство) на поверхности красной планеты.
Как
Марсоход приземлился на красной планете 5 августа 2012 года. Машина помогает учёным изучать образцы горных пород.
Недавно мы опубликовали ещё несколько космических снимков. В ночь на 17 июля в разных уголках Земли можно было наблюдать «кровавую луну».
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Новости США. Космическое агентство NASA опубликовало изображение марсохода Curiosit (Любопытство) на поверхности красной планеты. Как сообщается на сайте NASA, снимок был...
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