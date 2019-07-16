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Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком

17.07.2019 16:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Знаменитая российская фигуристка приняла участие в популярном челлендже по откручиванию крышки бутылки ногой. Алина Загитова провернула этот фокус коньком.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком
Фото: instagram.com/azagitova

На кадрах ролика, который набрал почти сто тысяч просмотров, видно, что фигуристка не стала выполнять «удар с разворота», но её способ откручивания крышки всё равно впечатлил поклонников. С исполнением трюка спортсменке помог её хореограф Даниил Глейхенгауз.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком
Фото: instagram.com/azagitova

Кстати, ранее в челлендже участие приняла и Масару. Хотя пёс использовал передние лапы, а не задние, его целеустремлённость порадовала пользователей соцсетей.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком
Фото: instagram.com/azagitova

А ещё недавно мы рассказывали о том, как спортсменки проводят своё время.

Посмотреть на отдыхающих фигуристок, теннисисток и биатлонисток можно здесь.

Люди в материале: Алина Загитова
 
 
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Новости России. Знаменитая российская фигуристка приняла участие в популярном челлендже по откручиванию крышки бутылки ногой. Алина Загитова провернула этот...
 
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