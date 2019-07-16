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Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком
Источник материала: СТВ
Новости России. Знаменитая российская фигуристка приняла участие в популярном челлендже по откручиванию крышки бутылки ногой. Алина Загитова провернула этот фокус коньком.
На кадрах
Кстати, ранее в челлендже участие приняла и Масару. Хотя пёс использовал передние лапы, а не задние, его целеустремлённость порадовала пользователей соцсетей.
А ещё недавно мы рассказывали о том, как спортсменки проводят своё время.
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Новости России. Знаменитая российская фигуристка приняла участие в популярном челлендже по откручиванию крышки бутылки ногой. Алина Загитова провернула этот...
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