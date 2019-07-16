В Воложине 21-летняя девушка пришла в гости к соседке и зарезала ее собаку

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 13 мая. 21-летняя жительница Воложина пришла к дому соседки и умышленно ударила ножом собаку, которая находилась на привязи во дворе. От полученной травмы животное скончалось.

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, хозяйка обнаружила труп собаки на следующее утро и сразу же обратилась с заявлением в милицию. Вскоре была установлена подозреваемая в совершении преступления.

По факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель, в отношении 21-летней жительницы Воложина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 УК Республики Беларусь. Ведется следствие. По предварительной информации, мотивом к совершению преступления стал словесный конфликт между подозреваемой и хозяйкой собаки, а также затаенная обида девушки.