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В Воложине 21-летняя девушка пришла в гости к соседке и зарезала ее собаку

17.07.2019 17:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Воложине 21-летняя девушка пришла в гости к соседке и зарезала ее собаку
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 13 мая. 21-летняя жительница Воложина пришла к дому соседки и умышленно ударила ножом собаку, которая находилась на привязи во дворе. От полученной травмы животное скончалось.

В Воложине 21-летняя девушка пришла в гости к соседке и зарезала ее собаку В Мозыре возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, хозяйка обнаружила труп собаки на следующее утро и сразу же обратилась с заявлением в милицию. Вскоре была установлена подозреваемая в совершении преступления.

По факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель, в отношении 21-летней жительницы Воложина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 УК Республики Беларусь. Ведется следствие. По предварительной информации, мотивом к совершению преступления стал словесный конфликт между подозреваемой и хозяйкой собаки, а также затаенная обида девушки.

 
 
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