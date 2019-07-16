"Пиро-росс": Наши сотрудники не отвечали за подготовку снарядов к салюту









В среду посольство РФ в Беларуси сообщило, что двум россиянам предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости.





По данным СК Беларуси, всего фигурантов в деле четверо, двое из них - в статусе подозреваемых. СК о последних ничего не сообщает, но, по неофициальной информации, это белорусские военные.





Назначена экспертиза, которая поможет определить причины и механизм взрывов салютных установок.

Площадь Победы в Минске





"Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску. В их задачу входило: запись программы салюта на пульты программирования, настройка аппаратуры запуска и отслеживание запуск для оказания какой-то технической помощи.





У нас нет с ними связи. У нас нет никакой информации, как и что они делали. На каждый салют мы отправляем кого-то от своей компании. Эти ребята в Минск приехали первый раз", - сказал Шаповалов.





"У нас нет никаких обращений, ничего с белорусской стороны. Единственное, мы наняли адвокатов и готовим свои материалы. Для поддержки семей мы обратились в министерство иностранных дел, поддерживаем связь с консулом.





Делаем все, что возможно. Но к каким-то официальным расследованиям мероприятия нас просто не привлекают. Пока идет все через адвокатов", - добавил он.









Глава СК Беларуси Иван Носкевич 11 июля сообщил, что двое граждан РФ заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске, следствие рассматривает четыре версии произошедшего. По словам Носкевича, самая очевидная - версия, что "пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества", вопрос заключался в том, "они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали".





Ранее в Минобороны РБ заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад).





СК Беларуси возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они находились в Минске для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту.