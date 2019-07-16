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Православный атеист: на Валааме Лукашенко даже не перекрестился у иконы

17.07.2019 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Валааме Владимир Путин, как и положено православному человеку, перекрестился перед тем, как поцеловать икону, и после, а вот Лукашенко, судя по видео, чувствовал себя как-то то ли неловко, то ли неуверенно.

видео: Еврорадио

Напомним, на Валааме в среду проходит встреча белорусского лидера и российского президента. Они побывали на литургии в храме в Спасо-Преображенском мужском монастыре.
 
 
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На Валааме Владимир Путин, как и положено православному человеку, перекрестился перед тем, как поцеловать икону, и после, а вот Лукашенко, судя по видео, чувствовал...
 
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