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Православный атеист: на Валааме Лукашенко даже не перекрестился у иконы
Источник материала: Партизан
На Валааме Владимир Путин, как и положено православному человеку, перекрестился перед тем, как поцеловать икону, и после, а вот Лукашенко, судя по видео, чувствовал себя как-то то ли неловко, то ли неуверенно.
видео:
Напомним, на Валааме в среду проходит встреча белорусского лидера и российского президента. Они побывали на литургии в храме в Спасо-Преображенском мужском монастыре.
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На Валааме Владимир Путин, как и положено православному человеку, перекрестился перед тем, как поцеловать икону, и после, а вот Лукашенко, судя по видео, чувствовал...
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