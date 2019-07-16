Православный атеист: на Валааме Лукашенко даже не перекрестился у иконы

Источник материала: Партизан

На Валааме Владимир Путин, как и положено православному человеку, перекрестился перед тем, как поцеловать икону, и после, а вот Лукашенко, судя по видео, чувствовал себя как-то то ли неловко, то ли неуверенно.

Еврорадио видео:

Напомним, на Валааме в среду проходит встреча белорусского лидера и российского президента. Они побывали на литургии в храме в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

