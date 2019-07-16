Один под зонтом









Напомним, Лукашенко сегодня отправился в Россию с "рабочим визитом". В аэропорту "Пулково" он пересел с президентского самолета в правительственный российский вертолет, на котором его доставили на остров Валаам, где пройдет его неформальная встреча Путиным, после чего они оба вернутся в Санкт-Петербург для участия в форуме регионов "союзного государства".





Предполагается, что на Валааме Путин и Лукашенко посетят главный собор и несколько скитов.