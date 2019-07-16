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Один под зонтом

17.07.2019 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко оказался единственным, кто прятался от дождя под зонтом в Санкт-Петербурге.


видео: БелТА

Напомним, Лукашенко сегодня отправился в Россию с "рабочим визитом". В аэропорту "Пулково" он пересел с президентского самолета в правительственный российский вертолет, на котором его доставили на остров Валаам, где пройдет его неформальная встреча Путиным, после чего они оба вернутся в Санкт-Петербург для участия в форуме регионов "союзного государства".

Предполагается, что на Валааме Путин и Лукашенко посетят главный собор и несколько скитов. 
 
 
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Лукашенко оказался единственным, кто прятался от дождя под зонтом в Санкт-Петербурге.
 
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