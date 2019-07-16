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Организаторы Дня Воли предложили милиции мировое соглашение

17.07.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Московского района г. Минска 17 июля началось судебное заседание по оплате услуг милиции на праздновании Дня Воли 2019.

Организаторы просят признать, что правоохранительные органы не выполнили свои обязанности и признать договор с ними недействительным. В свою очередь милиция хочет взыскать с них более 7300 рублей.

Основаниями для прекращения действия договора организаторы считают задержания людьми в штатском на празднике общественного активиста Дмитрия Дашкевича и одного из организаторов Виталия Рымашевского, а также запрет выходить за огражденную территорию с бело-красно-белыми флагами.

«Речь даже идет не о задержании, а о захвате или похищении. Люди не в форме, в гражданской одежде силовым способом захватили без объяснений Дашкевича и Рымашевского. Когда мы как организаторы обратились к милиции, ответа не получили. Действия сотрудников не соответствовали соглашению между нами», — заявил на заседании один из истцов по делу председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.



Он попросил приобщить к делу видеозаписи, которые подтверждают действия милиции, но судья перенесла вынесение решения по нему.

«Задержания на празднике были политическими. Работа милиции была выполнена некачественно», — поддержал в своем слове Губаревичу председатель БСДП Игорь Борисов.

Организаторы Дня Воли потребовали в суде также объяснить, методику подсчета участников со стороны милиции: каким образом стало известно, что число превысило заявленную, почему были подняты цены. 

Кроме того, просили представить количество сотрудников в штатском, а также представить, каким образом сказалось на работе увеличение количества участников. 

Ни на один из этих вопросов представитель РУВД ответить не смог, отметив, что данных не имеет, и, возможно, они только для служебного пользования (в том числе и методика подсчета участников).


Истцы также предложили милиции пойти на мировое соглашение, по которому они готовы оплатить услуги в размере 150 базовых величин. Но для этого милиции нужно:

- отказаться от всех дополнительных требований, пеней, доплат за количество участников;
- признать невыполнение своих обязанностей;
- принести извинения.

«Как будут развиваться события увидим 25 июля в ходе основных слушаний дела. Есть небольшая надежда, что новый министр МВД поймет, что имиджевые потери министерства никак не компенсируешь даже 10 тысячами рублей», — прокомментировал предложение Юрий Губаревич.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района г. Минска 17 июля началось судебное заседание по оплате услуг милиции на праздновании Дня Воли 2019.
 
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