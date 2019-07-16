Собрался на пенсию? Ремейк Звездного пути может стать последним фильмом Тарантино









Американский режиссер Квентин Тарантино готовится снимать десятую картину. Это будет ремейк знаменитой медиафраншизы Звездный путь.





Когда-то Квентин Таратино пообещал, что уйдет на пенсию после того, как снимет десять фильмов. Фильм Однажды в Голливуде стал его девятой картиной. Издание Cinema Blend задалось вопросом, станет новая картина для режиссера последней.





«Вообще-то у меня есть лазейка, потому в данном случае я могу не держать свое слово. Дело в том, что Звездный путь — это франшиза. Я бы предпочел закончить свою карьеру на оригинальном кино».









Но идея 10 фильмов заключается не в поиске лазейки. Я действительно подумываю о том, чтобы снимать Звездный путь. И если я за него возьмусь, я, конечно, не буду снимать его задней левой ногой. И тогда это будет мой фильм, и уже потом буду решать — держать слово или нет. Все возможно".