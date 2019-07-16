Трамп хочет девальвировать доллар. Беларуси придется туго

Дональд Трамп еще 3 июля текущего года в твиттере написал, что Китай и Европа занимаются масштабными валютными манипуляциями и вливают деньги в свои финансовые системы, чтобы конкурировать с США. Затем он добавил, что США нужно зеркально ответить, чтобы не остаться дурачками, которые сидят и вежливо смотрят, как другие страны играют в свои игры.





Сторонников девальвации все больше

Председатель ФРС Джером Пауэлл уступил давлению со стороны президента и 10 июля в конгрессе США объявил о начале снижения ставок уже на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС 31 июля. Однако уменьшения ставок может оказаться недостаточно, так как другие страны, чего доброго, начнут действовать точно так же, поэтому могут понадобиться и валютные интервенции.





По крайней мере, президент США попросил своих помощников обдумать разные варианты ослабления американской валюты.





В связи с этим некоторые эксперты считают, что угроза девальвации доллара может реализоваться. В частности, стратеги банка ING полагают, что если доллар не начнет дешеветь, несмотря на смягчение политики ФРС, то давление Дональда Трампа на Министерство финансов США в целях проведения валютных интервенций усилится.





То же самое может произойти, если Европейский Центробанк пойдет на новое количественное смягчение в сентябре, что ослабит евро против доллара.





Глава валютной стратегии Canadian Imperial Bank of Commerce по Северной Америке Бипан Рай прогнозирует, что казначейство США может потребовать от ФРС осуществлять долларовые интервенции, что приведет к снижению курса доллара. Не исключает интервенции и Джейн Фоули, глава валютной стратегии в Rabobank.





Более того, в Bank of America Corp. полагают, что США могут официально отказаться от политики сильного доллара, введенной в 1995 году, и провозгласить, допустим, политику сильного экономического роста, что приведет к снижению курса доллара на 5-10% по отношению к другим валютам.









Еще дальше пошел глобальный экономический советник Pacific Investment Management Co. Йоахим Фелс, который написал в своем последнем обзоре, что полноценная валютная война, в ходе которой центробанки и правительства ведущих стран, включая США, будут сознательно ослаблять свои валюты, больше не исключена.





Впрочем, он считает, что это уже третий раунд холодной валютной войны, которая идет уже пять лет, а прямые валютные интервенции в США возможны, но не в ближайшее время.





Вероятность девальвации доллара возрастает в связи с тем, что Дональд Трамп не одинок в своем желании ослабить доллар. Например, его конкурентка в борьбе за пост президента – кандидат от демократов Элизабет Уоррен – тоже выступает за активное регулирование курса доллара в целях стимулирования роста экономики и рабочих мест.





Кроме того, президент США сообщил о намерении ввести в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая была его экономическим советником в период выборов в 2016 году. Она сторонница снижения ставок ФРС до нуля и даже выступает за восстановление золотого стандарта посредством выпуска «золотого доллара».





С 2009 года она является членом проекта Sound Money Project, который критикует недостатки существующей мировой финансовой системы, а также выступает за возвращение золота в качестве платежного средства.





Таким образом, угроза девальвации доллара США кажется вполне серьезной. К тому же, американская валюта действительно переоценена по отношению к другим. На это указывает, в частности, индекс Биг Мака, рассчитываемый британским изданием The Economist.





Оно сопоставляет валюты различных стран по цене гамбургера Биг Мака. Чем дешевле гамбургер в какой-то стране по сравнению с его ценой в США, тем более недооценена валюта этой страны по отношению к доллару.





Согласно последним данным, опубликованным в июле текущего года, только одна валюта из 55, учитываемых журналом, переоценена по отношению к американской валюте. Это швейцарский франк.





В Цюрихе Биг Мак в настоящее время стоит около 6,6 долларов, тогда как в США – 5,74 доллара. То есть, курс швейцарской валюты, судя по цене гамбургера, завышен на 14%.





Самой недооцененной валютой оказался российский рубль, так как Биг Мак в России стоит всего 130 рублей. Таким образом, справедливый курс доллара для России на текущий момент составляет 22,65 российских рублей за доллар, то есть текущий курс доллара (около 63 рублей) завышен примерно на 64%.





Данный индекс, конечно, нельзя считать научной оценкой недооцененности валют, но, в принципе, он дает верную картину.









Рублю не время укрепляться

Журнал The Economist не оценивал недооцененность белорусского рубля, но она находится примерно на таком же уровне, как и у российского рубля. При этом столь существенная слабость нашей валюты объясняется сознательными действиями Нацбанка, который скупает избыток предложения валюты на внутреннем рынке РБ.





То есть, Беларусь уже давно искусственно занижает курс рубля, как и Россия. И если Дональд Трамп не упоминает нашу страну в своих записях, то только потому, что ее роль в мировой экономике мизерна (иногда хорошо быть маленьким и незаметным).





Возможная девальвация доллара будет иметь значительные последствия и для белорусского рубля, хотя США скупать наши рубли, как и российские, не станут. Война будет объявлена, по-видимому, основным мировым валютам – евро, йене, юаню.





Но когда доллар начнет дешеветь по отношению к этим валютам, подорожают и валюты развивающихся стран, в том числе и наш рубль.





Кроме того, надо учитывать, что другие страны вряд ли будут бездействовать, и начнут ослаблять свои валюты. То есть в конечном итоге подорожают валюты тех стран, которые откажутся от участия в валютных войнах.





Неприятности Беларуси сулит снижение ставок ФРС и без девальвации доллара с помощью валютных интервенций, так как это может привести к уменьшению процентов по валютным депозитам и кредитам в российских и белорусских банках.





Долларовые кредиты будут дешеветь и их популярность вырастет, что будет мешать дедолларизации страны. Правда, выплаты по внешнему долгу могут снизиться.





Ставки по долларовым депозитам в белорусских банках тоже упадут, хотя они и сейчас низкие. В частности, средняя ставка по новым долгосрочным валютным депозитам в банках РБ в июне текущего года составила 2,36% годовых.





Таким образом, владельцам долларов придется смириться с потерей доходности их валютных сбережений. Впрочем, этот период может оказаться недолгим. Ведь девальвация доллара нужна США не просто так, а для поддержки национальной экономики и экспорта.









А крепнущий белорусский рубль будет оказывать на нашу экономику противоположное влияние. Поэтому Беларуси придется включиться в гонку девальваций, в которой, впрочем, в настоящее время она и так является одним из лидеров на пару с Россией.





Отказаться от этого страна не сможет, так как баланс нашей внешней торговли и без того близок к нулю, то есть укрепление рубля нежелательно. Нацбанк вполне может начать скупать не только избыток валюты на внутреннем рынке, но и обеспечить дополнительный спрос.





Россия начинает денежное стимулирование экономики. Что делать Беларуси? »). К тому же, нашей стране в ближайшее время, по-видимому, придется ослабить и свою денежно-кредитную политику (см. «»).





А это также будет способствовать ослаблению рубля. Так что шансы на то, что белорусский рубль вдруг станет крепкой валютой в результате девальвации доллара, невелики. Время для этого неподходящее.