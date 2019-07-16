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Профицит внешней торговли Беларуси в январе-мае сократился на 65%

17.07.2019 17:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-мае 2019 года составило $136,7 млн, что на 65,1% меньше по сравнению с январем-маем 2018 года, сообщается в материалах Национального банка страны (НББ).

По данным НББ, в мае положительное сальдо внешней торговли составило $37,8 млн против дефицита на $390,2 млн в апреле, который сложился из-за приостановки экспорта нефтепродуктов в связи с нефтяным форс-мажором.

В мае дефицит внешней торговли товарами снизился до $219,5 млн с $680 млн в апреле.

Оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-мае 2019 года уменьшился на 2,1% - до $32,69 млрд. Экспорт из Беларуси снизился на 2,9% - до $16,4 млрд, импорт в страну уменьшился на 1,4%, до $16,28 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами в январе-мае 2019 года составил $1,35 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% (по итогам первого квартала отмечался рост на 1,2%). Импорт товаров снизился на 1,5% - до $14,28 млрд при сокращении экспорта на 4,2%, до $12,93 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров стал меньше на 2,8% и составил $27,2 млрд.

Профицит внешней торговли услугами в январе-апреле сложился в сумме $1,49 млрд (рост на 7,5%), экспорт услуг составил $3,49 млрд (рост на 2,3%), импорт - $2 млрд (снижение на 1,2%).

В 2018 году положительное сальдо внешней торговли Беларуси составило $694,4 млн против $82,9 млн в 2017 году и дефицита на $70,6 млн в 2016 году.

 
 
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Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-мае 2019 года составило $136,7 млн, что на 65,1% меньше по сравнению с январем-маем 2018 года, сообщается в...
 
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