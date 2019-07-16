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В Маслаках пройдет заседание комиссии по занятости
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
23 июля в 14.00 в Маслаковском сельском исполнительном комитете (ул.Ленинская, 11) состоится выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Горецкого райисполкома.
Предварительная запись осуществляется по телефонам 7-89-04, 4-41-23.
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23 июля в 14.00 в Маслаковском сельском исполнительном комитете (ул.Ленинская, 11) состоится выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы...
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