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Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

17.07.2019 18:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла днем 17 июля на путепроводе на улице Советской.

Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

Авария на путепроводе "Советский". Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По предварительной информации, у автомобиля «Опель Астра» на ходу лопнуло колесо и он перевернулся несколько раз. Женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности. Ее с травмами забрала скорая помощь.

Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

– Жена постоянно пристегивалась, и за состоянием машины мы всегда следили. Что произошло, непонятно: может, что-то попало в колесо и от этого оно лопнуло, – рассказал Intex-press супруг пострадавшей, приехавший на место ДТП. – Жену забрала скорая, но вроде ничего серьезного с ней не случилось.

Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По факту аварии проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла днем 17 июля на путепроводе на улице Советской. Авария на путепроводе "Советский". Фото: Татьяна МАЛЕЖ По предварительной информации, у...
 
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