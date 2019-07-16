Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла днем 17 июля на путепроводе на улице Советской.





Авария на путепроводе "Советский". Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По предварительной информации, у автомобиля «Опель Астра» на ходу лопнуло колесо и он перевернулся несколько раз. Женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности. Ее с травмами забрала скорая помощь.





Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Фото: Татьяна МАЛЕЖ

– Жена постоянно пристегивалась, и за состоянием машины мы всегда следили. Что произошло, непонятно: может, что-то попало в колесо и от этого оно лопнуло, – рассказал Intex-press супруг пострадавшей, приехавший на место ДТП. – Жену забрала скорая, но вроде ничего серьезного с ней не случилось.





Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По факту аварии проводится проверка.