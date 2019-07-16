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Из-за лопнувшего колеса машина несколько раз перевернулась на мосту в Барановичах
17.07.2019 18:53 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла днем 17 июля на путепроводе на улице Советской.
Авария на путепроводе "Советский". Фото: Татьяна МАЛЕЖ
По предварительной информации, у автомобиля «Опель Астра» на ходу лопнуло колесо и он перевернулся несколько раз. Женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности. Ее с травмами забрала скорая помощь.
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
– Жена постоянно пристегивалась, и за состоянием машины мы всегда следили. Что произошло, непонятно: может, что-то попало в колесо и от этого оно лопнуло, – рассказал Intex-press супруг пострадавшей, приехавший на место ДТП. – Жену забрала скорая, но вроде ничего серьезного с ней не случилось.
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
По факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла днем 17 июля на путепроводе на улице Советской. Авария на путепроводе "Советский". Фото: Татьяна МАЛЕЖ По предварительной информации, у...
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