Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях

Источник материала: Виртуальный Брест

17 июля активисты БРСМ продолжили доброе дело, начатое в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Молодежь сосредоточила внимание на 26 расположенных в Бресте воинских захоронениях, местах массового уничтожения военнослужащих и гражданского населения, а также индивидуальных могилах времен Великой Отечественной войны.

















На этот раз БРСМовцы вышли к воинским захоронениям, что навести там порядок. Волонтеры отряда «Імкненне» и бойцы отряда «РУХ» очистили от растительности плитку, убрались у надмогильных сооружений, удалили сорняки возле памятников и вынесли мусор. Так ребята провели очередной этап акции «#ЗаДело».