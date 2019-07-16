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Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях
17.07.2019 18:53 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17 июля активисты
На этот раз БРСМовцы вышли к воинским захоронениям, что навести там порядок. Волонтеры отряда «Імкненне» и бойцы отряда «РУХ» очистили от растительности плитку, убрались у надмогильных сооружений, удалили сорняки возле памятников и вынесли мусор. Так ребята провели очередной этап акции «#ЗаДело».
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17 июля активисты БРСМ продолжили доброе дело, начатое в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Молодежь сосредоточила внимание на 26...
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