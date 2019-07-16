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Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях

17.07.2019 18:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17 июля активисты БРСМ продолжили доброе дело, начатое в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Молодежь сосредоточила внимание на 26 расположенных в Бресте воинских захоронениях, местах массового уничтожения военнослужащих и гражданского населения, а также индивидуальных могилах времен Великой Отечественной войны.

Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях

Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях

Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях

Молодежь Бреста наводит порядок на воинских захоронениях

На этот раз БРСМовцы вышли к воинским захоронениям, что навести там порядок. Волонтеры отряда «Імкненне» и бойцы отряда «РУХ» очистили от растительности плитку, убрались у надмогильных сооружений, удалили сорняки возле памятников и вынесли мусор. Так ребята провели очередной этап акции «#ЗаДело».

 
Теги: Брест
 
 
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  17 июля активисты БРСМ продолжили доброе дело, начатое в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Молодежь сосредоточила внимание на 26...
 
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