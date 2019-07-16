ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

17.07.2019 17:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси провели масштабные учения на Минском моторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, на производстве произошло короткое замыкание, загорелась и обрушилась крыша, конструкцией придавило людей. Как спасатели справлялись с задачами, наблюдала корреспондент Алена Сырова.

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Алена Сырова, СТВ:
МЧС регулярно проводит учения, но так, чтобы с авиацией, в центре города и на большом промышленном предприятии – впервые.

В наследие от Советского Союза нашей столице достались крупные промышленные предприятия. Минский моторный завод – одно из них. Огромная территория, штат в 3 тысячи человек и постоянные риски, даже если правила безопасности строго соблюдают.

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Михаил Макрицкий, начальник отдела охраны труда Минского моторного завода:
Риск возникновения пожара, коротких замыканий. У нас были случаи возгораний. Но это отдельные случаи, когда тушение проводили добровольные пожарные дружины на заводе. Это мелкие случаи. Крупных таких не было.

Возможности у нас есть: автозаправочная станция, у нас есть склад горюче-смазочных материалов. Поэтому риски здесь существуют.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Сегодня все худшее случилось сразу, правда, под контролем МЧС. Сначала в трехэтажном здании произошло короткое замыкание, в огне оказались полсотни человек. После кто-то бросил окурок на складе лаков и красок: взрыв – и под завалами люди. Их нужно найти, спасти, эвакуировать.

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Алена Сырова:
По легенде, на крыше здания произошло возгорание алюминиевого литья. Под нами сейчас 150 человек. Необходимо потушить пожар площадью 150 квадратных метров. На это у пожарных считаные минуты.

Конечно, это учения, и вместо живых людей из окон и крыш на спасательный тент приземляются манекены, водой с воздуха заливают контролируемый пожар. Но это, пожалуй, единственные условности. В случае чего на место ЧП в течение 5 минут приедут спасатели из любой точки города, а их поддержит авиация. Пилоты зависнут над зданием или приземлятся даже среди плотной застройки, что очень актуально в условиях жизни в мегаполисе.

Экзамен сегодня сдавали не только сотрудники МЧС, но и те, кто работает на самом предприятии. Ведь именно в их силах предотвращать подобные ЧП.

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Люди в материале: Алена Сырова, Михаил Макрицкий
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси провели масштабные учения на Минском моторном заводе,...
 
Новости дня
Новости разные
 
БелЖД стала включать в цену билетов на внутренние поезда постельное белье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика