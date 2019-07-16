В Мозыре «легковушка» сбила во дворе дома 7-летнего мальчика

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 16 июля во дворе жилого многоэтажного дома на улице Нефтестроителей в Мозыре. По дворовой территории двигался автомобиль «Пежо 207» под управлением 41-летнего мужчины.

Внезапно на проезжую часть выбежал семилетний ребенок. Водитель не успел затормозить и совершил наезд на мальчика.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Представители ГАИ УВД Гомельского облисполкома призывают родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра, а также провести с ними инструктаж по безопасности.