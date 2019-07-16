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В Мозыре «легковушка» сбила во дворе дома 7-летнего мальчика

17.07.2019 18:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мозыре «легковушка» сбила во дворе дома 7-летнего мальчика
УВД Гомельского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 16 июля во дворе жилого многоэтажного дома на улице Нефтестроителей в Мозыре. По дворовой территории двигался автомобиль «Пежо 207» под управлением 41-летнего мужчины.

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Внезапно на проезжую часть выбежал семилетний ребенок. Водитель не успел затормозить и совершил наезд на мальчика.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Представители ГАИ УВД Гомельского облисполкома призывают родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра, а также провести с ними инструктаж по безопасности.

 
 
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