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В среднем от 5 тысяч долларов в месяц. Какие специалисты нужны ИТ-рынку и какие зарплаты им предлагают

17.07.2019 18:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский ИТ-рынок по-прежнему нуждается в специалистах. Так, количество ежедневно доступных вакансий в этой отрасли во 2 квартале увеличилось на 2,9% по сравнению с январем-мартом, отмечают аналитики сервиса РАБОТА.TUT.BY. Они проанализировали, какие специалисты наиболее востребованы на ИТ-рынке и какие зарплаты им готовы платить. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

- Во 2 квартале 2019 года по количеству размещаемых вакансий на нашем сайте сфера ИТ заняла 2 место (12,4% от общего количества вакансий), на первом традиционно профессиональная область «продажи», - поясняют аналитики. 


По их наблюдениям, ИТ-соискатели стали активнее на рынке. "Доля резюме ИТ-специалистов выросла до 5,2% от общего количества, размещенных на сайте rabota.tut.by. Наиболее активным месяцем по поиску работы в ИТ-сфере оказался апрель, - эксперты. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во 2 квартале 2019 года соискатели были более активны: 9 113 резюме (+12,0%) против 8 135 резюме".


Список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавили «программирование, разработка» и «инженер». Но впервые за долгое время в данный ТОП-5 попала специализация «тестирование».


В течение нескольких последних кварталов тенденции ИТ-сферы и общего рынка труда немного разошлись. Так, например, во 2 квартале этого года по сравнению с 1 кварталом общая конкуренция снизилась. В области ИТ конкуренция же стабильна с конца 2018 года – 2,8 резюме на 1 вакансию, поясняют представители сервиса РАБОТА.TUT.BY.



"Если конкуренция в ИТ во 2 квартале 2019 года не сильно изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то о заработных платах такое сказать нельзя. За год выросло медианное значение заработной платы Senior’ов, работающих с PHP - +14,0 %. А вот зарплата по .NET (Senior) осталась на уровне 3 000 долларов", - отмечают аналитики.  

Медианное значение зарплаты – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.

 


"Говоря о специалистах уровня Middle, можно заметить, что медианные значения заработной платы .NET и Java developers выросли на 16,7% и 20%, соответственно. Противоположная ситуация наблюдается с JS (-13,5%), PHP (-15,6%) и QA (-3,3%), - уточняют представители сервиса РАБОТА.TUT.BY. - Почти 60% вакансий размещены для соискателей с опытом 1-3 года. 22,4% вакансий доступны для новичков и специалистов без опыта".

 

 
 
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