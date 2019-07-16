Оказывается, можно и так. Семь примеров впечатляющей перестройки исторических зданий

Источник материала: Tut.by

Меняющие облик здания не всегда сохраняют свой первоначальный функционал. Так, храм может стать культурным центром, монастырь — музыкальной школой, а пожарная часть — центральным офисом городского порта. РБК собрал интересные проекты, где контраст создает впечатляющий эффект.

Базилика — культурный центр (Санпедор, Испания)



Фото: Pinterest.com

Общественно-культурное пространство на месте руин бывшего женского монастыря XVIII века архитектор Давид Клозес строил почти восемь лет. К 90-м годам XX века внешние стены и внутренние перегородки собора Святого Франциска были сильно повреждены, так что больше напоминали развалины. Законсервировав все, что осталось от исторической части, Клозес завершил конструкцию гладкими бетонными плоскостями с большими окнами. За счет этого помещение наполнились дневным светом, а там, где его оказалось недостаточно, архитектор предусмотрел искусственную подсветку, чтобы в пространстве не оставалось темных углов. В нефе разместилась аудитория, а под крышей — исторический архив. Система лестниц и пандусов построена так, что посетители могут совершить почти круговой обход бывшей церкви и рассмотреть все сохранившиеся части с удачных ракурсов.

Столярная мастерская — офисный центр и жилой комплекс (Таллин, Эстония)



Фото: Wikimapia.org

Территория комбината конца XIX века в период советской эпохи пришла в негодность. В разрушенных и заброшенных зданиях в конце 1970-х Андрей Тарковский снимал сцены к фильму «Сталкер». В таком состоянии все оставалось до начала 2000-х, пока городские власти не обратили внимание на этот квартал. Сегодня Ротерманни — одно из самых модных мест в Прибалтике. Здесь находятся креативные студии, несколько флагманских магазинов известных брендов и самые дорогие апартаменты в Эстонии. Знаковый архитектурный проект района — здание столярной мастерской, над которым возвышаются три вертикальные башни. По задумке, их форма и материал должны были напоминать промышленную архитектуру прошлого века. Визуально башни находятся на крыше старого заводского помещения, в действительности они стоят на железобетонных сваях и не опираются на крышу мастерской. В 2009 году авторов проекта номинировали на премию Евросоюза за современную архитектуру «Мис ван дер Роэ».

Старое здание Королевского музея Онтарио — новый корпус (Торонто, Канада)



Фото: Wikimedia.org

Построенный в форме кристалла в 2007 году новый корпус Королевского естественно-исторического музея вернул к нему интерес публики, который в 1990-е начал падать. Пристройка обошлась музею в 270 млн долларов, но оправдала все ожидания: проект стал одним из самых ярких примеров сочетания радикально новой архитектуры с исторической. Американский архитектор и автор проекта придумал форму нового корпуса музея, вдохновившись кристаллами минералов, которые он увидел в экспозиции. Радикальный вид пристройки вызвал много критики, но большинство отзывов о проекте были положительными, так как «Кристалл» придал динамики внешнему облику не только музея, но и всей прилегающей к нему улицы. Внутреннее пространство музея занимают переходы и коридоры. «Лестница чудес», как назвал ее автор проекта, соединяет пять этажей здания и служит выставочным залом: на ней установлены витрины с экспонатами из разных коллекций музея — от оловянных солдатиков до оленьих рогов.

Бумажная фабрика — винокуренный завод (Хэмпшир, Великобритания)



Фото: Wikipedia.org

Бывшая бумажная фабрика, где с начала XVIII по середину XX века печатали банкноты Банка Англии, находится на берегу реки Тест. Новые владельцы помещений — винокуренный завод Bombay Sapphire «Лаверсток-милл» — бережно восстановили архитектуру в сотрудничестве с государственным агентством по охране памятников English Heritage, очистив от мелких пристроек территорию завода. Два речных рукава расширили и углубили втрое, чтобы сформировать живописный пейзаж вокруг индустриальной застройки. Мода викторианской эпохи на оранжереи вдохновила британского архитектора Томаса Хизервика на создание особой системы охлаждения производственного цеха с баками для дистилляции. Конструкция из 10 тысяч элементов — металлических балок и стекла — выводит горячий воздух в теплицу снаружи здания, а затем через историческую башню наружу. Благодаря теплому воздуху и постоянно поддерживаемой влажности в павильонах выращивают тропические и средиземноморские растения, которыми обычно ароматизируют джин.

Пожарная станция — администрация порта (Антверпен, Бельгия)



Фото: Wikimedia.org

Проект здания администрации для одного из самых крупных портов Европы выполнило архитектурное бюро Захи Хадид. Надстройку в форме алмаза над старым зданием пожарной станции авторы проекта придумали неслучайно. Антверпен — мировой центр гранения и торговли бриллиантами и известен как «алмазный город». В память об умершей в 2016 году Хадид площадь перед администрацией назвали в ее честь. В здании предусмотрели библиотеку, конференц-зал, несколько ресторанов и смотровую площадку на крыше. Основная часть рабочего пространства — офисы свободной планировки, для того чтобы сотрудники порта меняли свое место в зависимости от текущих задач: телефонных переговоров, деловых встреч или работы за компьютером. Авторы проекта подумали и об экономном энергопотреблении: здание охлаждается и нагревается с помощью геотермальной системы, уровень освещенности регулируется в зависимости от интенсивности времени суток, в туалетах работают датчики движения на смесителях и безводные писсуары.

Монастырь — музыкальная школа (Лувье, Франция)



Фото: Wikipedia.org

Францисканский монастырь XVII века на севере Франции сменил свой функционал несколько раз: во время Французской революции его использовали как тюрьму, затем — как склад для зерна. К XIX веку здание было частично разрушено. С 1990 года в сохранившихся корпусах разместили музыкальную школу. Через десять лет внутреннюю площадь здания расширили за счет пристройки новых корпусов. Один из них возвели на руинах южной части так, что граница между новым и старым четко видна на месте стыка. Стройкой руководил известный архитектор Бруно Декари — глава парижского архитектурного бюро Opus 5. Он придумал сделать одну из стен прямоугольного здания стеклянной, чтобы днем в ней отражался окружающий школу пейзаж, а вечером просматривалось пространство концертного зала.

Жилой дом и мельница — объединенные здания (Кьети, Италия)



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Небольшая вилла XIX века на берегу Адриатического моря сильно пострадала от низкокачественной реконструкции в середине 1980-х. Тогда бывшие здания мельницы для отжима оливкового масла и жилого дома потерялись на фоне современной застройки. Очистив от лишних элементов территорию, итальянский архитектор Рокко Валентини соединил две отдельно стоящие исторические постройки с помощью павильона из кортеновской стали и стекла. Проект оставил нетронутой кладку внешних стен и входной арки. В новом пространстве расположили столовую со стеклянной стеной, открывающей вид во двор, и холл с лестницей и мостом из красного дерева, соединяющими два здания. Форму пристройки Валентини придумал, вдохновившись агрокультурным инвентарем XIX века. Она эффектно перекликается с сельскохозяйственными орудиями, которые выставлены во дворе дома как арт-объекты.