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Bitcoin обновил минимум июля дважды за день. Эксперт: дальше будет хуже

17.07.2019 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среднерыночный курс Bitcoin днем 17 июля опустился до отметки в $ 9187, после чего вернулся к уровню в $ 9500. Криптовалюта обновила минимум июля в $ 9370, который был установлен сегодня утром. За прошедшие сутки главная цифровая монета потеряла 10% от цены.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, снижение стоимости криптовалюты говорит о начале медвежьего тренда. По словам эксперта, теперь курс Bitcoin может опуститься до отметки в $ 9097, а если он окажется ниже, то, с большой вероятностью, упадет к 8100 долларов.

Для смены тренда теперь первой криптовалюте необходимо будет закрепиться выше зоны в 12 000 долларов, предупредил Годбоул. Он добавил, что в ближайшее время возможна небольшая восходящая коррекция.

За последние три недели Bitcoin подешевел практически на 30%. При этом доля актива на рынке цифровых денег остается высокой — на уровне 65,8%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Первая криптовалюта продолжит дешеветь в ближайшее время, существует вероятность падения до 8100 долларов, предупредил аналитик CoinDesk Омкар Годбоул.
 
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