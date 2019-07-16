Ольга Назарова – о тонкостях летнего биатлона и Чемпионате мира в Раубичах

Источник материала: Аргументы и факты

Интерес к летнему биатлону у белорусских болельщиков не настолько велик, как к зимним соревнованиям. Однако увеличивающееся с каждым годом количество соревнований в Раубичах заставляет фанатов пристально следить за баталиями биатлонистов и в межсезонье. Тем более что с 21 по 25 августа Беларусь примет летний Чемпионат мира по биатлону.

Чем кардинально отличаются зимние и летние старты для профессиональных биатлонистов? Какие шаги нужно предпринять, чтобы повысить интерес болельщиков к летнему биатлону? Своим опытом поделилась с «АиФ» 11-кратная чемпионка мира по летнему биатлону Ольга НАЗАРОВА.

ФОРМАТ

Официально первый Чемпионат мира по летнему биатлону состоялся в 1996 году в австрийском Хохфильцене. Первоначально программа соревнований включала индивидуальную гонку, спринт и состояла только из кроссовой составляющей со стрельбой. Дистанция была короче, чем в классическом биатлоне.

Со временем летний биатлон стал более специализированным, и с 2007 года параллельно с кроссовой программой ввели старты на лыжероллерах. Начиная с 2010 года на чемпионатах мира стали проводить только лыжероллерные гонки.

– Представители Международного союза биатлонистов (IBU) заинтересованы в популяризации и развитии летнего биатлона. Как член Технического комитета могу сказать, что обсуждается новый формат проведения соревнований с целью расширить географию стран-участниц, дать дополнительные возможности болельщикам увидеть своих кумиров, а спортсменам топ-уровня – проявить себя без ущерба в подготовке к зимнему периоду. Первые изменения в программе соревнований мы увидим уже на домашнем Чемпионате мира в Раубичах: традиционные спринт и гонка преследования будут проведены в укороченном формате, а также появится новая дисциплина – суперспринт.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

– Тренировочный год у биатлонистов условно делится на две части: летний подготовительный и зимний соревновательный. Естественно, что все спортсмены готовятся к зимнему периоду, к началу стартов Кубка мира, Чемпионатам мира и Олимпиаде. Летний чемпионат мира обычно проходит в конце подготовительного периода. Для спортсмена это своеобразный этап, позволяющий оценить свои возможности и спортивную форму после проведенных тренировок в межсезонье. В подготовительный период биатлонисты используют различные средства тренировки, которые включают в себя лыжероллеры, велосипеды, кросс.



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Летний биатлон – не олимпийский вид спорта, поэтому если на Кубок мира зимой съезжаются все сильнейшие спортсмены, то в летних соревнованиях биатлонисты участвуют по своему выбору, исходя из индивидуального тренировочного плана. Если учесть тот факт, что после окончания зимнего сезона, проходит длительное время без соревновательной практики, летний Чемпионат мира как раз является тем стартом, на котором можно проверить свой уровень спортивной формы и внести корректировки в тренировочный план к зимнему сезону.

Медали летнего Чемпионата мира придают атлету психологическую уверенность и большую мотивацию для будущих зимних стартов. Любая медаль – престижная и почетная, и неважно, в какой период она завоевана, летом или зимой.

Мой самый памятный Чемпионат мира – тот, на котором завоевала первые золотые медали. Тогда, в 1997 году, я выиграла две гонки на Чемпионате мира в Польше, что стало для меня приятной неожиданностью. Перед соревнованиями была готова функционально, но мне не всегда удавалось проявить себя на стрельбище. Тем не менее, для меня, молодой девчонки, на том чемпионате все сложилось наилучшим образом. До сих пор очень приятно вспоминать об этом.

Спортсмены в летний период используют различные средства подготовки. В свое время меня больше привлекал кросс, любила бегать. В этом компоненте у меня все хорошо складывалось. Любила совмещать скоростные кроссовые тренировки со стрельбой. Особенно нравилось стрелять на высоких пульсовых режимах, которые порой сложнее разогнать на лыжероллерах.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

– Думаю, если бы летний биатлон был включен в программу Олимпиады, это был бы совершенно другой, отдельный вид спорта со своей спецификой, в котором соревновались бы иные спортсмены, отличные от тех, которые выступают зимой. Хотя тенденции развития современного спорта говорят о том, что спортсмены стараются быть универсальными и пробовать себя в разных видах программ и смежных видах спорта.

В то же время летний биатлон играет большую роль для популяризации классических зимних соревнований. Это также важный этап подготовки спортсменов к сезону. Ведь лучшая тренировка – это соревнования. И чем больше стартов у профессионального спортсмена, тем более боеспособным и закаленным он становится.

Летние крупные соревнования по биатлону в Беларуси проходили трижды: в 1998 и 2004 годах Раубичи принимали чемпионат Европы, а в 1999 году – Чемпионат мира. Помимо этого, в 2015 и 2016 годах в спорткомплексе прошли «Гонки легенд» с участием титулованных биатлонистов, закончившие свою профессиональную карьеру. Думаю, что в 2019 году наши болельщики также получат возможность увидеть многих звезд мирового биатлона. Спортсмены любят к нам приезжать, о чем неоднократно говорили в интервью: им нравится Минск, условия проживания, тренировочная база, трасса, ее рельеф и высокий уровень комплекса в целом. Преимущество Раубичей – это близость расположения к Западной Европе, где проживают и тренируются большинство сильных спортсменов. 2018-й год стал для белорусского спорта самым медальным в истории

АСФАЛЬТОВАЯ БОЛЕЗНЬ

– Обучение технике передвижения на лыжах или лыжероллерах входит в базовую подготовку у юных биатлонистов. Именно в юношеском возрасте тренеры должны научить спортсмена всем тонкостям техники хода, правилам обращения с оружием, а также основам безопасности, вплоть до того, как правильно группироваться при возможном падении на спусках.

В моей спортивной биографии были травмы и падения, в том числе летом. Думаю, что все профессиональные спортсмены проходят через это, нет ни одного биатлониста, который бы не падал на лыжероллерах. На нашем профессиональном языке это называется «асфальтовая болезнь».

У меня был такой случай в юношеском возрасте. Мы приехали на соревнования в Новоуральск. На тот момент там только открыли новую трассу с крутыми спусками и затяжными подъемами. С первого же спуска не вписалась в поворот. Было разбито лицо, сбиты локти и колени. Гонку я продолжила и дошла до финиша. Правда, потом несколько недель не тренировалась, пока все не зажило…

Конечно, сейчас у нас трассы более безопасные, неоднократно проверенные. Появилось новое правило: спортсмены катаются в касках – это обязательное требование, без них организаторы просто не пускают биатлониста на трассу. Наколенники и налокотники надеваются по желанию, однако профессиональные спортсмены их не используют.



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КСТАТИ

Более 20 белорусских спортсменов в разные годы становились чемпионами мира по летнему биатлону. Больше всего наград в копилку сборной Беларуси принесла Ольга Назарова, 11 раз поднимавшаяся на верхнюю ступеньку пьедестала. Семь золотых медалей завоевала для белорусской команды Наталья Соколова. По три «золота» на счету Ирины Тананайко и Светланы Парамыгиной. У мужчин трижды чемпионом мира по летнему биатлону становился Рустам Валиуллин, дважды – Александр Сыман.