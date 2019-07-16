Рапота: Россия и Беларусь не должны делить граждан на своих и чужих

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы не должны считаться иностранными гостями в России, а россияне в Беларуси. Для этого необходимо внести изменения в законодательство двух государств или разработать международный акт, заявил в среду госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Петербурге, передает телеканал «МИР 24».

Рапота отметил, необходимо уйти от разделения «свой – чужой» в отношениях двух стран. Это важно для удобства не только граждан, но и предпринимателей.

«У нас стоит задача создания единой промышленной политики и единого транспортного пространства, которое соответствовало бы вызовам 21 века. Это содействовало бы решению следующих задач: академическая и гуманитарная мобильность, туризм, человеческие контакты», – отметил госсекретарь Союзного государства.

Во время форума ожидается, что регионы, города и муниципалитеты России и Беларуси подпишут больше двух десятков соглашений о сотрудничестве.

