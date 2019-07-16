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Рапота: Россия и Беларусь не должны делить граждан на своих и чужих
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы не должны считаться иностранными гостями в России, а россияне в Беларуси. Для этого необходимо внести изменения в законодательство двух государств или разработать международный акт, заявил в среду госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Петербурге, передает телеканал «МИР 24».
Рапота отметил, необходимо уйти от разделения «свой – чужой» в отношениях двух стран. Это важно для удобства не только граждан, но и предпринимателей.
«У нас стоит задача создания единой промышленной политики и единого транспортного пространства, которое соответствовало бы вызовам 21 века. Это содействовало бы решению следующих задач: академическая и гуманитарная мобильность, туризм, человеческие контакты», – отметил госсекретарь Союзного государства.
Во время форума ожидается, что регионы, города и муниципалитеты России и Беларуси подпишут больше двух десятков соглашений о сотрудничестве.
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По мнению госсекретаря Союзного государства, это способствовало бы развитию туризма, академической и гуманитарной мобильности.
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