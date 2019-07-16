Девять впечатляющих фото «до и после» от девушек, которые вдохновят на ЗОЖ

Источник материала: Tut.by

Shape собрал впечатляющие фото «до и после» девушек на Reddit и уверяет: их примеры вдохновят каждого сделать выбор в пользу спорта и здоровья.



Фото: Reddit

Мадди любит ходить в тренажерный зал. С тех пор, как она начала тренироваться, девушка потеряла около трех кг, но дело совсем не в похудении: ее цель — покорять все большие веса. Девушка гордится тем, что занимается без тренера: «Мой парень — мой партнер по тренировкам. Все, что я делаю, это адаптирую упражнения под себя».



Фото: Reddit

Девушка с ником DontTryJustDoIt95 решила сбросить вес и для этого ограничила свой рацион 1,5 тысячами калорий в день, но при этом ела все, что нравится. Такой подход она совместила с тремя посещениями спортзала в неделю. «Никогда не чувствовала себя лучше», — призналась она.



Фото: Reddit

Девушка с ником PizzaDaughter сбросила 54 кг, но отмечает , что куда важнее внешнего вида для нее стало изменение ее эмоционального состояния: «Чувствую себя другим человеком: так много энергии, уверенности в себе».



Фото: Reddit

Вал Уолкер, наоборот, поправилась на 13 кг, потому что у нее стало куда больше мышц. В дополнение к тренировкам в зале в день она старалась съедать 2,5 тысячи калорий (и 80−100 г белка). Девушка бросила свою работу и стала персональным тренером.



Фото: Reddit

Женщина с ником Courtney сбросила 45 кг за год. Состояние здоровья не позволяло ей заниматься, так что пришлось пересмотреть рацион питания: меньше переработанных продуктов и лишних углеводов. «Мне стало легче держать спину прямой, я больше не испытываю проблем с тем, чтобы сесть на диван — и встать с него», — написала она.



Фото: Reddit

Нина Фуэнтес почувствовала усталость от бесконечного «эффекта йо-йо»: ты то худеешь на диете, то набираешь вес снова. Решением стало изменение образа жизни: вегетарианство и тренажерный зал. «За 365 дней я похудела только на 7 кг, но я знаю: это вес, который я смогу держать на протяжении жизни».



Фото: Reddit

Поделиться историей похудения на 48 кг — это был смелый шаг для девушки с ником Yay_Chaos. «Первый раз в моей взрослой жизни я могу надеть платье», — подписала она фото. Когда девушку попросили открыть секрет похудения, она ответила: «Считайте калории. Все, даже „плохие“. Думаю, это помогло мне понять, почему я никак не могу похудеть и почему начинала заново каждый раз».



Фото: Reddit

Пользователь SultenOgRedd согласилась на операцию по снижению веса. Так она похудела на 47 кг, но, чтобы поддерживать результат, записалась на кроссфит-тренировки: «Я никогда и подумать не могла, что моя внешность может быть такой. Чувствую, что могу, что угодно».



Фото: Reddit

Девушка с ником Nonviolen начинала с прогулок. Потом перешла на пробежки. Затем записалась в тренажерный зал. Сейчас она съедает 2 тысячи калорий в день и проводит четыре-пять дней в зале каждую неделю.