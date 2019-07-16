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Девять впечатляющих фото «до и после» от девушек, которые вдохновят на ЗОЖ
Источник материала: Tut.by
Мадди любит ходить в тренажерный зал. С тех пор, как она начала тренироваться, девушка потеряла около трех кг, но дело совсем не в похудении: ее цель — покорять все большие веса. Девушка
Девушка с ником DontTryJustDoIt95 решила сбросить вес и для этого ограничила свой рацион 1,5 тысячами калорий в день, но при этом ела все, что нравится. Такой подход она совместила с тремя посещениями спортзала в неделю. «Никогда не чувствовала себя лучше», —
Девушка с ником PizzaDaughter сбросила 54 кг, но
Вал Уолкер, наоборот, поправилась на 13 кг, потому что у нее стало куда больше мышц. В дополнение к тренировкам в зале в день она
Женщина с ником Courtney сбросила 45 кг за год. Состояние здоровья не позволяло ей заниматься, так что пришлось пересмотреть рацион питания: меньше переработанных продуктов и лишних углеводов. «Мне стало легче держать спину прямой, я больше не испытываю проблем с тем, чтобы сесть на диван — и встать с него», —
Нина Фуэнтес
Поделиться историей похудения на 48 кг — это был смелый шаг для девушки с ником Yay_Chaos. «Первый раз в моей взрослой жизни я могу надеть платье», —
Пользователь SultenOgRedd
Девушка с ником Nonviolen
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