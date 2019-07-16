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«Две минуты - и выбрасываем». Готовы ли в минских заведениях отказаться от пластиковой посуды

17.07.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси заговорили о возможном запрете одноразовой пластиковой посуды в общепите. Сейчас она активно используется: в стаканы с содержанием пластика наливают кофе, в таких же боксах продают еду на вынос. Готовы ли отказаться от удобной пластиковой упаковки в заведениях Минска и как там вообще предлагают заботиться об экологии?


Cнимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Гости просят нас отказаться от пластиковых трубочек»

В сети городских кафе «Гараж» есть своя доставка, для упаковки блюд здесь используют в том числе пластик. Причина простая — удобство.

— Например, есть пластиковые контейнеры для салатов, для супов. Но сейчас мы сокращаем использование пластика в пользу более экологичной упаковки, — рассказывает лидер команды маркетинга сети городских кафе «Гараж» Елена Воронова. — Например, суши развозят в эко-упаковке из картона без всяких пропиток и добавок.

В заведении готовы полностью отказаться от пластика, но пока альтернативы некоторым видам посуды не видят.

— Если какой-то производитель сможет технологически предложить экологичную альтернативу для горячих супов — то да, мы готовы ее рассматривать.

Впрочем, считают в кафе, начинать можно с малого. Например, с палочек для размешивания сахара — они в заведении деревянные, а не пластиковые. От пластиковых трубочек тоже собираются отказаться — сейчас, по подсчетам собеседницы, за пару летних месяцев их здесь используют около 20 тысяч.

— Гости в отзывах просят не давать им пластиковые трубочки, думаю, мы от них откажемся уже в ближайшее время, — добавляет Елена. — Тем более, что это можно сделать безболезненно: человек как пил кофе, так и будет продолжать его пить, просто из кружки.


Фото: Reuters

«Перешли на бумагу, но вокруг много противоречивой информации»

Владелец кондитерской «Валенка» Евгений Васильев рассказывает, что в его заведении много фарфоровой посуды и стекла. Но кофе с собой клиенту нальют в бумажный стакан. В том, что использовать бумагу с точки зрения экологии лучше, чем пластик, владелец заведения не совсем уверен:

— Пока вокруг много противоречивой информации. Раньше все говорили, что надо уходить от чрезмерного использования бумаги, потому что вырубают леса, а сейчас, наоборот, говорят: вернитесь на бумагу, потому что пластик плохо разлагается. Мне кажется, надо в первую очередь заставлять людей выбрасывать мусор раздельно, чтобы больше ресурсов пускалось на переработку.


Изображение: StockSnap/pixabay.com

Даже на стаканчиках из бумаги, добавляет Евгений, — пластиковые крышки.

— Про альтернативу таким крышкам я не слышал. Еще мы используем пластиковые креманки, когда даем десерты с собой. Собирать их в бумажный стакан нереально, а стеклянные креманки сделают десерты более дорогими. Например, пряники мы фасуем в самоклеящиеся полиэтиленовые пакеты — нужна безвоздушная среда, чтобы кондитерское изделие не высыхало и не обветривалось.

Владелец отмечает, что чувствует в Беларуси дефицит собственной качественной упаковки.

— И цены на нее выше, чем на упаковку в России, Украине. Проблема даже с банками. Захотели в кондитерской подавать десерты в стеклянных баночках — выяснилось, что небольшие в Беларуси почти никто не производит. Приходится закупать российские. Пожалуй, если у нас в стране решат отказаться от пластика, конкретно для нашего заведения это не будет очень критично — не так много в пластике продаем. Но для многих это будет ударом. Например, во многих минских барах заготавливают пресеты в вакуумных пакетах. Это ведь тоже одноразовая упаковка — я не представляю, чем ее можно заменить.

«Сначала надо приучить поколение сортировать мусор»

В Минске работает кафе для веганов Green+Go, многие блюда там упаковывают в пластик. Один из владельцев кафе Максим Шарендо объясняет это форматом заведения: в пластике удобно продавать еду «с собой».

— Нет возможности использовать для таких продаж многоразовую посуду — хотя бы из-за санитарных норм. А именно пластик мы используем потому, что сейчас нет альтернативы на рынке. Да, есть стекло, но оно намного дороже. Например, стеклянная баночка для десерта стоит примерно рубль, а пластиковая — 15−20 копеек. Так как посуда закладывается в себестоимость продукции, то и конечная цена при использовании стекла тоже вырастет, мы просто станем неконкурентноспособными.

Собеседник добавляет, что вся пластиковая посуда, которая используется в кафе, имеет маркировку о переработке.

— Другое дело, что в нашей стране, возможно, нет таких мест, где бы все это могли переработать. Я бы государству предложил позаботиться в первую очередь о создании производств для переработки, а также приучить поколение сортировать мусор. Например, мы в нашем заведении поставили не только контейнеры для общего мусора, но и для перерабатываемого, а также заключили договор с организацией, которая вывозит мусор в специальный контейнер, отведенный только для перерабатываемых отходов. Насчет пластика — если его переработают и потом смогут использовать еще раз — я не вижу ничего страшного, это нормальный материал.


Cнимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Максим Шарендо отмечает, что в кафе стараются использовать посуду, которая разлагается. Например, из сахарного тростника.

— Но все равно туда добавляют какие-то примеси, клей. По факту эта посуда тоже не экологичная, просто о ней меньше знают. Мы мониторим экологические тренды, стремимся стать лучше — вот, с пластиковых трубочек переходим на бамбуковые. А вот что касается бумажных стаканчиков — так на самом деле они тоже содержат пластик, — объясняет владелец кафе.

По мнению собеседника, запрещать пластик в белорусском общепите рано.

— У нас в стране пока нет достойной альтернативы этому виду упаковки. Сначала надо ее создать. К тому же, общепит это малый сегмент. Магазинов продуктовых гораздо больше — там много продуктов, которые фасуются в пластик, но на это почему-то обращают мало внимания.


Фото: Reuters

А что говорят экологи?

Директор Центра экологических решений Евгений Лобанов считает идею отказаться от одноразовой упаковки очень правильной.

— Проблема пластика связана с тем, что большая его часть не перерабатывается: либо из-за особенностей производства упаковки, либо потому что материал испачкан, — объясняет эколог. — К отказу от пластика в общепите идут во многих странах. Вот сегодня узнал, что в Шанхае (Китай. — Прим. TUT.BY) с июля этого года власти города запретили ресторанам и кафе по своей инициативе подавать посетителям еду в одноразовой посуде. Вот если посетитель специально попросит, то можно — и то на на переходный период.

В минском общепите, говорит Евгений, ситуация с пластиком такая: либо заведения используют многоразовую посуду, которую моют, либо упаковывают продукты и наливают напитки в одноразовый пластик.


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сомнения по поводу бумажных стаканов директор Центра экологических решений поддерживает — они правда не перерабатываются.

— Если бы в заведениях перешли на стаканы из чистой бумаги, то просто не смогли бы наливать в них напитки. К сожалению, они не бумажные, там есть тонкий слой пластика. Как не чисто бумажные и многие коробки, которые используют для уличной еды. Отделять — слишком сложно и затратно, так что все бумажные стаканчики идут на свалку. Туда же попадает полиэтилен или пропилен, который загрязнен.

Эколог обращает внимание на мелкие одноразовые предметы, отказ от которых вряд ли покажется критичным.

— Пластиковые помешиватели, которые мы используем две секунды — помешал и выбросил. А есть саше — небольшие упаковки с соусами, сливками, сахаром, которые стали одним из самых быстро растущих видов отходов. Отказаться от такого пластика кафе даже выгодно: поставить сахарницу с ложкой точно будет дешевле.

Евгений Лобанов добавляет, что запреты на пластик не должны вводиться одномоментно. Нужен переходный период для бизнеса, время для изменения санитарных норм.

— Но сам посыл от государства правильный. Надо менять привычки: если ты хочешь выпить кофе, именно идя по улице, из пластикового стакана — возможно, это должно стоить для тебя дороже. Либо бери свою кружку.


Cнимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Теги: Минск
 
 
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Готовы ли отказаться от удобной пластиковой упаковки в заведениях Минска и что там вообще думают о стремлении к экологии?
 
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