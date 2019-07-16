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Беларусь и Россия вновь не договорились об отмене роуминга

17.07.2019 19:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Россия вновь не договорились об отмене роуминга
Фото из открытых источников

«Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей», - заявил заместитель председателя Совета Федерации Юрий ВОРОБЬЕВ.

Беларусь и Россия вновь не договорились об отмене роуминга Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?

Он добавил, что работа по этому направлению продолжается, и выразил уверенность в решении данного вопроса в конечном счете, пишет БЕЛТА. «К сожалению, в течение года решить его еще не удалось, но он обязательно будет решен», - заявил российский сенатор.

В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна ЩЕТКИНА обратила внимание, что вопрос об отмене роуминга между двумя странами - действительно сложный, поэтому решить его в течение года сложно. «Повестка не закрыта, вопрос прорабатывается», - резюмировала она.

Напомним, идея об отмене роуминга между Россией и Беларусью была предложена летом 2017 года главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал это, и в дальнейшем данный вопрос выносился на обсуждение Совета министров Союзного государства. Однако до сих пор стороны об отмене роуминга не договорились.

 
 
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Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов.
 
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