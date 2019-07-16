|
Стало известно, почему до сих пор не отменили роуминг между Беларусью и Россией
Источник материала: Партизан
Принятие решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией откладывается из-за позиции мобильных операторов.
Соответствующее заявление было сделано вице-спикером верхней палаты российского парламента Юрием Воробьевым на VI Форуме регионов Беларуси и России.
По его словам, договоренность об отмене роуминга пока не достигнута, и это связано «чисто с экономической позицией владельцев сетей».
Это не связано с госполитикой наших стран, – заверил парламентарий.
Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что переговоры об отмене роуминга продолжаются, и выразил убежденность в том, что решение в итоге будет найдено.
Вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина подтвердила, что стороны продолжают обсуждать данный вопрос.
Повестка не закрыта, – заявила М. Щеткина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принятие решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией откладывается из-за позиции мобильных операторов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)