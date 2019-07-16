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Стало известно, почему до сих пор не отменили роуминг между Беларусью и Россией

17.07.2019 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принятие решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией откладывается из-за позиции мобильных операторов.

Соответствующее заявление было сделано вице-спикером верхней палаты российского парламента Юрием Воробьевым на VI Форуме регионов Беларуси и России.

По его словам, договоренность об отмене роуминга пока не достигнута, и это связано «чисто с экономической позицией владельцев сетей».

Это не связано с госполитикой наших стран, – заверил парламентарий.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что переговоры об отмене роуминга продолжаются, и выразил убежденность в том, что решение в итоге будет найдено.

Вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина подтвердила, что стороны продолжают обсуждать данный вопрос.

Повестка не закрыта, – заявила М. Щеткина.
 
 
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Принятие решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией откладывается из-за позиции мобильных операторов.
 
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