Стартап Маска придумал девайс для управления силой мысли. Его протестируют на людях

Источник: theverge.com





Компания Neuralink показала гибкие «нити», которые вредят мозгу меньше, чем ранние аналоги, потому как не требуют анестезии и сверления черепа. Они гораздо тоньше человеческого волоса – 4-6 микрометров, – но вместе с тем в нужной степени прочные. «Нити» обеспечивают передачу большого потока данных: фиксируют импульсы мозга и передают их на приемник в виде электрических сигналов.









Технологию опробовали на мышах, причем довольно успешно. Данные, полученные из мозга грызунов, передавались в десятки раз быстрее, чем с помощью существующих чипов. Теперь в компании надеются получить разрешение на то, чтобы проводить испытания на добровольцах. Скорее всего, тесты могут начаться уже в конце 2020 года.