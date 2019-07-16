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Стартап Маска придумал девайс для управления силой мысли. Его протестируют на людях

17.07.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стартап, который принадлежит Илону Маску, разработал модуль, который публика увидела впервые.

Разработчики хотят дать возможность парализованным людям управлять своими гаджетами: компьютером и телефоном, сообщает The Verge.


Источник: theverge.com

Компания Neuralink показала гибкие «нити», которые вредят мозгу меньше, чем ранние аналоги, потому как не требуют анестезии и сверления черепа. Они гораздо тоньше человеческого волоса – 4-6 микрометров, – но вместе с тем в нужной степени прочные. «Нити» обеспечивают передачу большого потока данных: фиксируют импульсы мозга и передают их на приемник в виде электрических сигналов.


Технологию опробовали на мышах, причем довольно успешно. Данные, полученные из мозга грызунов, передавались в десятки раз быстрее, чем с помощью существующих чипов. Теперь в компании надеются получить разрешение на то, чтобы проводить испытания на добровольцах. Скорее всего, тесты могут начаться уже в конце 2020 года. 
 
 
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Стартап, который принадлежит Илону Маску, разработал модуль, который публика увидела впервые.
 
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