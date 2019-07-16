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Председатель Моггорисполкома отказался увольнять главного идеолога города

17.07.2019 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Цумарев считает, что Алла Галушко законно не разрешила пикет за её отставку.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев отказался наказывать своего заместителя Аллу Галушко за то, что она несколько раз отказалась согласовывать могилевским политикам Олегу Аксёнову и Владимиру Шанцеву проведение массового мероприятия, пишет mspring.online

Изначально Аксёнов и Шанцев собирались протестовать против работы завода «Омск Карбон Могилев» и хотели выступить с пикетом за перенос предприятия на родину президента в Шкловский район.

После отказа со стороны Аллы Галушко они несколько раз подавали уведомления на проведение пикета за её отставку, однако чиновница была непреклонна и каждый раз отказывала.

Политики решили обратиться к председателю горисполкома Владимиру Цумареву и в городскую прокуратуру с требованием уволить Галушко. По их мнению, тот факт, что она лично запрещала пикеты за свою отставку, служит доказательством конфликта интересов и нарушением этики госслужащего с её стороны. Позже прокуратура также перенаправила жалобу Аксёнова и Шанцева в адрес главы города.

В ответ Владимир Цумарев заявил политическим активистам, что обжаловать решение об отказе в согласовании массового мероприятия они могут в судебном порядке. В действиях Аллы Галушко председатель горисполкома ничего противоправного не увидел:

— Факты наличия конфликта интересов, а также иных действий, создающих условия для коррупции, не нашли своего подтверждения, — указал в своем ответе чиновник.


Также он сообщил, что «правила этики государственного служащего нормативно-правовыми актами не утверждены».

Олег Аксёнов, Владимир Шанцев, а также правозащитник Борис Бухель не согласны с такой реакцией:

— В первую очередь, продолжается позорная практика, когда прокуратура, вместо того, чтобы разбираться, тупо отфутболивает жалобу в другую структуру. Во-вторых, большая проблема сегодняшних чиновников – отсутствие профессионального этического кодекса. Его проект был представлен в 2003 году президенту Лукашенко, но с тех пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки, — прокомментировал ответ Цумарева Бухель.

Кроме того, он уверен, что конфликт интересов в случае Аллы Галушко есть:

— Чиновники обязаны поступать строго конкретным образом не только при наличии факта «конфликта интересов», но и в случаях предположений, что такой конфликт и такие действия могут иметь место. Это указано в Законе «О борьбе с коррупцией». То, что Галушко своей подписью отказывала активистам в пикете за свою отставку – можно ли тут сказать, что конфликт интересов есть? На мой взгляд, безусловно, — высказался правозащитник.

Вместо с Олегом Аксеновым и Владимиром Шанцевым они собираются обжаловать ответ Владимира Цумарева в Могилевском облисполкоме.
 
Теги: Могилев
 
 
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Владимир Цумарев считает, что Алла Галушко законно не разрешила пикет за её отставку.
 
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