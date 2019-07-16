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Райпо передало продавца новому работодателю как крепостную крестьянку

17.07.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельский областной суд отменил определение речицкого районного суда, которое ограничивало возможность рассмотреть законность "автоматической" передачи члена профсоюза Марии Сивухо от одного торгового предприятия другому.

Уже почти восемь месяцев длится цикл судебных тяжб молодой матери, продавца Марии Сивухо, которая подписала срочный трудовой договор с речицким райпо, но была переведена вместе со своим магазином в другое торговое предприятие. При этом, Мария не подписывала трудового договора с новым нанимателем, что не помешало ему выставить молодому продавцу крупную недостачу.

Ситуацию комментирует правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

- Мы удовлетворены вердиктом областного суда. Снято последнее препятствие на пути рассмотрения дела по существу. Районный суд дважды отклонял нашу жалобу и мы дважды обжаловали эти действия в областном суде. Наша позиция по этому делу - если не было трудового договора и договора о материальной ответственности, то не может быть и материальной ответственности, а значит Мария Сивухо должна быть полностью освобождена от выплаты недостачи. И мы будем отстаивать эту позицию и права нашего члена профсоюза до конца.


Член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак также прокомментировал резонансное дело:

- Райпо уверенно держится среди лидеров в нашем рейтинге нарушителей трудовых прав. Мы неоднократно судились с ними за нащих членов профсоюза, но это дело удивляет тем, что человека, передали с баланса одного предприятия на другое, как холодильник или ящик консервов или как крепостную крестьянку. С новым нанимателем у Марии Сивухо де-юре не было трудовых отношений и поэтому она ничего ему выплачивать не должна.
 
 
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Гомельский областной суд отменил определение речицкого районного суда, которое ограничивало возможность рассмотреть законность "автоматической" передачи члена...
 
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