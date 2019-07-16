Райпо передало продавца новому работодателю как крепостную крестьянку

Уже почти восемь месяцев длится цикл судебных тяжб молодой матери, продавца Марии Сивухо, которая подписала срочный трудовой договор с речицким райпо, но была переведена вместе со своим магазином в другое торговое предприятие. При этом, Мария не подписывала трудового договора с новым нанимателем, что не помешало ему выставить молодому продавцу крупную недостачу.





Ситуацию комментирует правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко:





- Мы удовлетворены вердиктом областного суда. Снято последнее препятствие на пути рассмотрения дела по существу. Районный суд дважды отклонял нашу жалобу и мы дважды обжаловали эти действия в областном суде. Наша позиция по этому делу - если не было трудового договора и договора о материальной ответственности, то не может быть и материальной ответственности, а значит Мария Сивухо должна быть полностью освобождена от выплаты недостачи. И мы будем отстаивать эту позицию и права нашего члена профсоюза до конца.









Член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак также прокомментировал резонансное дело:





- Райпо уверенно держится среди лидеров в нашем рейтинге нарушителей трудовых прав. Мы неоднократно судились с ними за нащих членов профсоюза, но это дело удивляет тем, что человека, передали с баланса одного предприятия на другое, как холодильник или ящик консервов или как крепостную крестьянку. С новым нанимателем у Марии Сивухо де-юре не было трудовых отношений и поэтому она ничего ему выплачивать не должна.



