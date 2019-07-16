В жалобе к главному прокурору страны Паук просить найти лицо, которое от его имени присылала ложные сообщения о минировании Октябрьского райисполкома и Мозырского районного суда.





Напомним, в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании Октябрьского райисполкома (ч. 1 ст. 340 УК РБ). Андрей Паук по этому делу проходил главным подозреваемым. В квартире, где он живет с женой и двумя малолетними детьми, сотрудники милиции провели обыск и забрали на экспертизу оргтехнику. В число вынутой техники попал даже мобильный телефон жены.





На сегодня вся отобранная в семьи техника вернулась, но главный вопрос, кто от имени блогера занимается "терроризмом" не решен.





Действия правоохранители блоггер Паук обжаловал районному и областному прокурорам. Однако ни один из них не нашел оснований для прокурорского реагирования. В частности, прокурор Гомельской области Виктор Морозов вместо вывода о достаточности оснований на обыск и уголовное дело против блогера, в ответе от 10 мая сослался на опасность сообщений о минировании для жизни и здоровья людей.









"Я жду вразумительного ответа из Генеральной прокуратуры, а если понадобится, то и из судов, кто и с какого кабинета подталкивает меня с ложным минировании под криминальные действия, — отмечает блогер Паук. — Думаю, что здесь не обошлось без силовых структур. Обычным людям мстить мне не за что — они только благодарят за мою работу".





Юрист ОО «БАЖ» в гомельском регионе Леонид Судаленко заявляет, даже если у следствия имелись достаточные основания подозревать блогера в совершении преступления, задерживать его и производить по месту жительства обыск, сегодня следствие обязано ознакомить его с этими доказательствами.





"В отсутствие этих "достаточных оснований" перечисленное можно считать произволом, направленным на воспрепятствование блогеру собирать, хранить и распространять информацию", — заявляет юрист.