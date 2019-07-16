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Новый президент Литвы рассматривает диалог с Беларусью, но обещает жесткую позицию по БелАЭС

17.07.2019 18:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно блокирования импорта электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

По словам президента, Беларусь строит станцию вблизи литовской границы без соблюдения требований безопасности, поэтому она представляет угрозу для жителей Литвы.

«Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности», – сказал Г. Науседа журналистам в Варшаве во вторник вечером.

«Но если возможно улучшать отношения с учетом вот этой составляющей, этого фактора, то я готов это делать», – добавил президент.


Он сказал, что пока не принял решение, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. По словам президента, сейчас Литва еще думает, кого из представителей белорусских властей пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе.

«Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос», – сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.

По словам Г. Науседы, отношения с Беларусью были важной темой для обсуждения на его встречах с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и лидером правящей партии Ярославом Качиньским.
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно блокирования импорта...
 
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