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Родные погибших в катастрофе МН17: Российское правительство сделало все, чтобы скрыть правду

17.07.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес Российской Федерации в связи с пятой годовщиной трагедии.

«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью.

Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых.

Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.

Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда — потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление — установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

- Всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано.

- Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17.

- Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.


Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже — Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося.

В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ. Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. 

Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.

Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.

Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать.


ПОДПИСИ
 
Джейн Малкольм, Эндрю Малкольм, Гленда Чалмерс, Боб Чалмерс, Рут Скотт, Майкл Скотт, Эван Скотт, Дженна Скотт, Линдси Скотт — семья и близкие погибших Майкла Клэнси и Кэрол Клэнси
Пол Гард — член семьи погибшего Роджера и Джилл Гард
Серж и Вера Орешкины — члены семьи погибшего Виктора Орешкина
Мэтью Изекиль Сивананам, Мейбл Сусай Сивананам и Патрик Сивананам — семья погибшего Пола Сивананам
Мерин О'Брайен, Джон О'Брайен, Бронуин О'Брайен и Рик О’Брайен, Джин МакКендрик, Ширли Луби — семья и близкие погибшего Джэка О'Брайена
Тео Куи Венг, Лим Сви Им, Эвони Тео И Верн и Дэвид Тео Ки-Ен — семья и близкие погибшей Элейн Тео И Линг.
Нанда Турнье, Джуллиан Брайт и Джэк Брайт — семья и близкие погибших Хэнка Турнье и Инеке Вестервельд Турнье
Мэттью Хордер, Дэвид Хордер, Адам Хордер — семья погибших Сьюзан и Ховарда Хордер
Саллех Шамсуддин — член семьи бортпроводника Нур Шазаны
Джоан Пендер — сестра погибшей Филомены Тьернан
 
 
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Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес Российской Федерации в связи с пятой годовщиной трагедии.
 
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