Куда идут наши налоги: половина госбюджета тратится на содержание Лукашенко и его чиновников

Office Life проанализировал, как предлагается изменить основные статьи расходов в бюджете на 2020 год по сравнению с финансированием в текущем году. проанализировал, как предлагается изменить основные статьи расходов в бюджете на 2020 год по сравнению с финансированием в текущем году.





Оказалось, самые поразительные сюрпризы заложены в расходах на национальную экономику, которые, как ожидается, вырастут на 9,4%, до 3,5 млрд рублей.





В этом разделе чудесным образом предложено в 5 раз увеличить расходы на жилищно-коммунальные услуги. При этом, если финансирование самого ЖКХ возрастет на 40%, до 13,6 млн, то ассигнования на «другие вопросы в области ЖКУ» возрастут в 5,3 раза, до 488,5 млн.





Топ-6 направлений расходов бюджета-2020

Неоднозначно выглядит финансирование раздела «Промышленность, строительство, архитектура»: его предложено увеличить на 13,5%, до 1,093 млрд. Однако при этом расходы непосредственно на поддержку промышленности урезаны на 10,4%, на строительство и архитектуру — увеличены на 3,6%.





Однако основной рост финансирования (+13,8%) придется на позицию «другие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры» — сюда из госбюджета вольют 1,074 млрд.





Финансирование сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности предложено увеличить сразу на 34%, до 670 млн. В том числе стимулирование сельхозпредприятий, финансируемых из бюджета, — на 15,3%, до 43,7 млн.





Хорошая новость для транспортников: финансирование транспорта предлагается увеличить на 50%. А вот расходы на дорожное хозяйство прогнозируется сохранить на текущем уровне — 956,5 млн.





Расходы на финансирование связи предлагается… сократить на 40%, до 8,9 млн. Пострадают интересы отрасли «топливо и энергетика».









Расходы на здравоохранение предлагается увеличить на 17,7%, до 1,2 млрд. При этом финансирование непосредственно медицинской помощи населению вырастет на 15%.





Расходы на социальную политику в целом намечено увеличить на 6%, до 2,016 млрд. Основные расходы придутся на пенсии военнослужащим, которые вырастут на 4%, до 1,1 млрд.





Для сравнения: помощь семьям, воспитывающим детей, будет увеличена всего на 1,5%, до 348 млн; а помощь в обеспечении жильем сократится на 14,5%, до 260 млн.





Ощутимо будут увеличены расходы на общегосударственную деятельность — на 17,3%, до 12,2 млрд рублей, что составит 49% всех расходов. Напомним, сюда входит содержание госчиновников, в том числе Лукашенко.





недавно появившийся в его автопарке самый дорогой представительский бронелимузин в мире стоимостью от 1,4 млн евр о, по всей видимости, проходил именно по категории "расходов на общегосударственную деятельность". Например,, по всей видимости, проходил именно по категории "расходов на общегосударственную деятельность".





В этом же разделе заложены и расходы на проведение выборов и референдумов в объеме 36,8 млн рублей.