Все идет по плану Греф доволен работой Сбербанка в Беларуси и готов внедрять в стране новые технологии

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Глава Сбербанка Герман Греф. Фото Myfin.by

О работе БПС-Сбербанка

Оценивая результаты работы БПС-Сбербанка , Герман Греф отметил: «Вы знаете, что у нас после 2015 года был большой кризисный хвост, но за последний год ситуация стабилизирована. Сейчас у нас есть удовлетворение от результатов. Но впереди большая работа. Мы договорились, что серьезно поработаем дальнейшие два года, чтобы обеспечить трансфер самых современных технологий в страну».

О трансфере технологий Сбербанка в Беларусь