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Все идет по плану Греф доволен работой Сбербанка в Беларуси и готов внедрять в стране новые технологии

17.07.2019 19:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Все идет по плану Греф доволен работой Сбербанка в Беларуси и готов внедрять в стране новые технологии
Глава Сбербанка Герман Греф. Фото Myfin.by

О работе БПС-Сбербанка

Оценивая результаты работы БПС-Сбербанка, Герман Греф отметил: «Вы знаете, что у нас после 2015 года был большой кризисный хвост, но за последний год ситуация стабилизирована. Сейчас у нас есть удовлетворение от результатов. Но впереди большая работа. Мы договорились, что серьезно поработаем дальнейшие два года, чтобы обеспечить трансфер самых современных технологий в страну».

О трансфере технологий Сбербанка в Беларусь

Все идет по плану Греф доволен работой Сбербанка в Беларуси и готов внедрять в стране новые технологии

 
 
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