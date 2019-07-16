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Все идет по плану Греф доволен работой Сбербанка в Беларуси и готов внедрять в стране новые технологии
Источник материала: Myfin
О работе БПС-Сбербанка
Оценивая результаты работы
О трансфере технологий Сбербанка в Беларусь
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Все идет по плану Греф доволен работой Сбербанка в Беларуси и готов внедрять в стране новые технологии
Сбербанку предстоит в Беларуси еще много работы.
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