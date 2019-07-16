БелЖД стала включать в цену билетов на внутренние поезда постельное белье

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Фото носит иллюстративный характер, источник: Белнавiны

Из-за этого цены на внутриреспубликанские пассажирские перевозки прибавили 2 рубля. Однако у пассажира есть возможность отказаться от покупки постельного белья. На сайте БелЖД стоимость проезда также указывается с учетом белья, но в онлайн-оплату стоимость белья не входит.