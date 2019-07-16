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Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

17.07.2019 18:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации документ вносит изменения в ранее опубликованный указ главы государства от 29 апреля 2019 года "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В частности, в пункте об упрощенном предоставлении гражданства гражданам Украины и лиц без гражданства, имеющим законные основания для нахождения в России, ранее проживавшим на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, новым указом слова "отдельных районов" исключаются.

Для подтверждения права на обращение за российским гражданством в упрощенном порядке указанные категории лиц должны предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только в их отдельных районах.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

О возможности распространения действия указа от 29 апреля на жителей всей территории Луганской и Донецкой областей Путин заявил в ходе "Прямой линии" 20 июня.

Так Путин ответил на вопрос из Набережных Челнов от семьи, которая была вынуждена переехать в Россию в связи с боевыми действиями в Донбассе и столкнулась с трудностями в получении российского гражданства.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы максимально либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - пообещал он.

Путин сказал, что, кроме апрельского указа, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Президент отметил, что знает о том, что есть проблемы, связанные с требованиями от граждан Украины ряда документов, которые они могут получить только на Украине, но возвращаться им туда сложно.

"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства - ИФ) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - заявил тогда Путин.

ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ РФ

24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со ст.29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

1 мая президент РФ подписал другой указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Такое право имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

В апреле в России начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и в селе Покровском для жителей ДНР.

Такие же центры работают в тестовом режиме в ДНР и ЛНР. При этом с 1 июля в ДНР функционирует электронная очередь на подачу документов.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе. "Мы примем решение о том, чтобы признать незаконными все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением международных норм, прав. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал Гройсман. Он добавил, что украинское правительство обратится к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться украинским руководством. "Мы продолжим выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, и которые подпадают под действие президентского указа", - сказал Д.Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, какова будет реакция, если украинское руководство примет решение о непризнании этих паспортов

 
 
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