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Масштабный марш против Brexit пройдет в Лондоне в субботу

17.07.2019 18:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Марш за сохранение членства Великобритании в ЕС запланирован в центре Лондона на 20 июля.

"Великобритания - 20 июля планируются протестные акции в Лондоне; участники пройдут маршем в 12:00 от улицы Парк-Лейн до площади Парламента; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - сообщает в Twitter ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Выступления, в частности, пройдут против Бориса Джонсона - фаворита избирательной гонки за пост премьер-министра Великобритании, который поддерживает Brexit. "Организаторы марша намерены четко дать понять новому премьер-министру, стране и миру, что люди хотят, чтобы Brexit был остановлен", - пишет британская газета The New European.

Маршрут протестующих пройдет в непосредственной близости от транспортных узлов Лондона - вокзалов Charing Cross, Paddington, а также станций Marylebone и Victoria.

 
 
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Марш за сохранение членства Великобритании в ЕС запланирован в центре Лондона на 20 июля. "Великобритания - 20 июля планируются протестные акции в Лондоне; участники...
 
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