|
Путин и Лукашенко посетили последний по времени создания скит Валаамского монастыря
Источник материала: Интерфакс
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря.
Лидерам двух стран рассказали также о продолжающейся реставрации монастыря. В частности, осенью планируется завершить восстановление зданий Зимней гостиницы.
Скит в честь Смоленской иконы Божией Матери - последний по времени устройства. Там жил единственный насельник - иеросхимонах Ефрем: в 12 лет тайком от родителей он пришел на Валаам, после 12 лет послушания принял постриг и через 4 года - священный сан. Освящение скита предполагалось во имя Валаамской иконы Божией Матери. Церковь была построена в 1915-17 годах в стиле древних псковских и новгородских храмов. Строгий храм венчали две шлемовидные главы. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил ее во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Возрождение Валаамской обители началось в 1889 году, братия тогда состояла из шести человек. Сейчас в монастыре и его скитах - 195 насельников. В год Валаам посещают более тысячи паломников, до 90% из них - туристы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря. Лидерам двух стран рассказали также о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)