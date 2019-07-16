Минск попал в 50 самых безопасных городов в мире

Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года. Его верхнюю строчку заняла столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Уровень безопасности в Абу-Даби оценили в 89,4 балла из 100 возможных. На второй позиции — Доха (Катар) с 88 баллами, на третьей — канадский Квебек (85 баллов).







