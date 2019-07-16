ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск попал в 50 самых безопасных городов в мире

17.07.2019 19:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минск оказался на 37 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом Numbeo, пишет "Наша Нива".

Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года. Его верхнюю строчку заняла столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Уровень безопасности в Абу-Даби оценили в 89,4 балла из 100 возможных. На второй позиции — Доха (Катар) с 88 баллами, на третьей — канадский Квебек (85 баллов).


В десятку наиболее безопасных городов мира также включили (в порядке снижения рейтинга): Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и турецкий Эскишехир.

У Минска 76.06 балла.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск оказался на 37 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом Numbeo, пишет "Наша Нива".
 
Новости дня
Новости разные
 
Рапота: Россия и Беларусь не должны делить граждан на своих и чужих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика