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Минск попал в 50 самых безопасных городов в мире
Источник материала: Партизан
Минск оказался на 37 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом
Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года. Его верхнюю строчку заняла столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Уровень безопасности в Абу-Даби оценили в 89,4 балла из 100 возможных. На второй позиции — Доха (Катар) с 88 баллами, на третьей — канадский Квебек (85 баллов).
В десятку наиболее безопасных городов мира также включили (в порядке снижения рейтинга): Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и турецкий Эскишехир.
У Минска 76.06 балла.
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Минск оказался на 37 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом Numbeo, пишет "Наша Нива".
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