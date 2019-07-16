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Лукашенко дал необычное обещание на Валааме: Приеду с топором, с пилой, с косой
Источник материала: Партизан
17 июля во время посещения Валаамского монастыря президент Беларуси Александр Лукашенко дал необычное обещание.
Лукашенко посетил Валаам по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Президенты посетили службу в Спасо-Преображенском соборе, побывали в музее и на концерте монастырского хора.
Беседуя с руководством обители, президент Беларуси пообещал в следующий свой приезд помочь в монастыре по хозяйству.
Приеду с топором, с пилой, с косой и посмотрю, как вы здесь хозяйничаете, – сказал Лукашенко.
Напомним, встреча глав государств на Валааме планировалась как неформальная. Официальная часть переговоров состоится завтра на Форуме регионов.
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17 июля во время посещения Валаамского монастыря президент Беларуси Александр Лукашенко дал необычное обещание.
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