|
«Я расплакалась, потому что было очень приятно»: коллекцию дизайнера из Гродно оценила Елизавета II
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительница Гродно получила письмо прямо из Букингемского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18-летняя дизайнер создала модную коллекцию с белорусскими мотивами и решила, что оценки родителей и подруг мало, тут нужен авторитетный специалист. Поэтому девушка отправила письмо с фотографиями платьев самой английской королеве Елизавете II.
В этом письме меня поблагодарила королева за то, что я написала ей письмо. Она согласилась с тем, что молодежь должна совмещать этно-стиль в современной моде.
Письмо на тисненой бумаге, а на конверте королевские марки официальной лондонской резиденции. Ответ Елизаветы II по-английски лаконичный, но для мисс Эвелины Августинович, как ее назвала королева, высшая степень похвалы.
Ведь изысканной вкус главной британской модницы известен на весь мир, а ее безупречные наряды постоянно обсуждают в прессе.
Адрес ее величества Эвелина отыскала в интернете, свое письмо дополнила фотографиями авторских платьев. И… стала ждать чуда.
Эвелина Августинович, дизайнер:
А вот и та самая коллекция в стиле этно из натурального белорусского льна. Платья украшает орнамент. Кстати, изделия уже отмечены дипломами на двух модных конкурсах. А теперь и для нашей съемочной группы организовали настоящий показ мод.
Моя коллекция называется «На рассвете нового мира». Из обычного рубашечного кроя, как носили наши предки.
Виктория и Ирина Романчик, жительницы Гродно:
Начинающая дизайнер и сама окончила школу моделей. Собственно, так и зародился интерес к фэшн-индустрии.
Галина Буро, СТВ:
Коллекцию льняных платье Эвелина отшила на домашней швейной машинке – помогала мама. Но все же признается: мода для нее скорее хобби, ведь девушка учится в колледже на учителя музыки и хореографии.
Эвелина Августинович:
Потому останавливаться на достигнутом амбициозная гродненка явно не собирается. Сейчас работает еще над двумя коллекциями, а заодно подумывает, у кого в этот раз спросить экспертное мнение. Не исключено, что это будет модельер с мировым именем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жительница Гродно получила письмо прямо из Букингемского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18-летняя дизайнер создала модную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)